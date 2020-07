GearBest: solidne przeceny na smartfony Xiaomi Redmi Note 9 Pro i Redmi 9

Wysyp ofert.





Sklep GearBest przygotował masę letnich promocji dla swoich użytkowników. Dzisiaj przyjrzymy się ich ofercie na telefony marki Xiaomi.Smartfon wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. Za wydajność Redmi Note 9 Pro odpowiada procesororaz układ graficzny. Pamięć urządzenia możemy rozszerzyć za pomocą karty micro SD o dodatkowe 512 GB.Telefon wyposażony został w moduł, szybkie ładowanie 30 W, baterię, złącze słuchawkowe jack 3.5 mm oraz port podczerwieni. Czytnik linii papilarnych znajdziemy na boku obudowy. Miłośnicy fotografii też powinni być zadowoleni. Mamy tu aparat główny, aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2.2, 120-stopniowe pole widzenia), aparat 5 Mpix do zdjęć makro oraz kamerki 2 Mpix odpowiadające za pomiar głębi tła.Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro w konfiguracji 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej kupimy za 994.29 zł ($246.11) korzystając z koduSercem urządzenia jest procesorwspierany przez układ graficzny. Znajdziemy tu też pojemną baterięi szybkie ładowanie 18 W. Ekran o przekątnej 6.53 cali i rozdzielczości 2340 x 1080 px chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass.Zdjęcia robimy za pomocą aparatu głównego o rozdzielczości. Zdjęcia panoramiczne o polu widzenia 118° zrobimy za pomocą obiektywu szerokokątnego. Telefon wyposażony jest w gniazdo jack 3.5 mm, port podczerwieni, dual sim oraz miejsce na kartę microSD do 512 GB.kupimy za 577,81 zł ($143.02) Na przodzie urządzenia znajdziemy ekrano przekątnej 6.57 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 px, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Długą pracę telefonu zapewnia bateriaz szybkim ładowaniem do 20 W oraz obsługą ładowania Quick Charge 3.5.Xiaomi Mi 10 Lite 5G to telefon wyposażony wze zintegrowanym modemem 5G X52. Procesor wspierany jest przez układ graficzny. Dla miłośników fotografii przygotowano poczwórny aparat. Na moduły składają się główna matryca, matryca 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, sensor makro 2 Mpix (ostrzy z 2 cm) oraz moduł do rejestrowania głębii tła. Z przodu producent umieścił aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, oferujący nagrywanie filmów wSmartfon Xiaomi Mi 10 Lite 5G (6/64GB) kupimy za 1263,31 zł ($312.70) . Telefony warto zamówić korzystając z dostawy, która pozwala uniknąć dodatkowych opłat.