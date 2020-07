Dobra promocja na laptopy Huawei. Można zaoszczędzić kilka stówek

Przeceniono sporo modeli.





Huawei MateBook D 15 2020 i MateBook D 14 2020 w niższej cenie

Właśnie ruszyła ciekawa promocja dla osób szukających niedrogiego laptopa do domu lub biura. Od 22 lipca do 31 sierpnia laptopy Huawei MateBook D 15 2020 i MateBook D 14 2020 będzie można kupić nawet do 300 zł taniej. Specjalna oferta cenowa będzie dostępna w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, w oficjalnym sklepie internetowym marki – huawei.pl, a także u partnerów Huawei.Jeden z nowych modeli, a dokładnietestowaliśmy w marcu tego roku. Szczegóły znajdziecie w naszej recenzji Huawei MateBook D 15 2020 i MateBook D 14 2020 to następcy jednych z najbardziej popularnych laptopów w Polsce w ubiegłym roku. Odświeżone modele wyróżniają się wysokiej rozdzielczości ekranem FHD z wąskimi ramkami, elegancką i smukłą obudową z aluminium oraz funkcją OneHop do zbliżeniowego przesyłania danych między laptopem a smartfonem Huawei.Huawei MateBook D 15 w wariancie 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, procesor AMD Ryzen 5 3500U można teraz kupić za 2499 zł Huawei MateBook D 15 (8 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej, procesor AMD Ryzen 7 3700U) dostępny jest za 2899 zł Huawei MateBook D 14 (8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, procesor AMD Ryzen 5 3500U) dostępny jest za 2599 zł zł Huawei MateBook D 14 (8 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej, procesor AMD Ryzen 5 3500U) dostępny jest za 2799 zł Huawei MateBook D 14 (8 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej, procesor AMD Ryzen 7 3700U) kupicieOferta obowiązuje w podanym okresie lub do wyczerpania zapasów.Źródło: Huawei