Lenovo Legion prezentuje efektowny smartfon dla graczy

Lenovo Legion Phone Duel - smartfon dla graczy od Lenovo

Ładny, czy przestylizowany? | Źródło: Lenovo Legion

Baterię naładować można od zera do pełna w 30 minut

Lenovo Legion Phone Duel wyposażono w ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. | Źródło: Lenovo Legion

W Lenovo Legion Phone Duel kamerka przednia wysuwa się... z boku urządzenia. | Źródło: Lenovo Legion

Lenovo Legion Phone Duel - cena i dostępność

Pierwszy smartfon marki Lenovo Legion został właśnie zaprezentowany, co ucina w końcu trwającą jeszcze od ubiegłego roku falę spekulacji. Lenovo Legion Phone Duel, bo tak nazywa się owo urządzenie, prezentuje się dokładnie tak samo jak na renderach, które pokazywaliśmy Wam jeszcze w maju bieżącego roku. Sprzęt stworzony z myślą o miłośnikach gier komputerowych zapowiada się interesująco.Smartfon Lenovo Legion został zbudowany w myśl towarzyszącej marce od jakiegoś już czasu zasady "stylowy na zewnątrz, drapieżny wewnątrz". Podkreślać to ma nie tylko napis umieszczony na tylnym panel obudowy, ale także liczne akcenty wizualne. Dla wielu osób tylny panel może wydawać się wręcz przesadnie barokowy za sprawą umieszczonego tam podświetlanego logo producenta.Lenovo Legion Phone Duel wyposażono w 6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080p i częstotliwości wyświetlania obrazu na zaskakująco wysokim poziomie 144 Hz. O jego wydajność dba układ Snapdragon 865 Plus i 12 lub 16 GB RAM, a o szybki transfer danych dba modem 5G. Użytkownik na dane otrzymuje 128/256 GB przestrzeni w standardzie UFS 3.1.Gwarantem wysokiej jakości dźwięku mają być strojone przez Dirac Audio głośniki stereo, a system czterech mikrofonów odpowiadał będzie za odpowiednią jakość rozmów telefonicznych oraz tych prowadzonych z innymi graczami. Co ciekawe, oba gniazda na karty SIM wspierają 5G i LTE.Urządzenie zasilane jest przez baterię o pojemności 5000 mAh. Jej dwukomorowa konstrukcja pozwala ładować ją z mocą 90 W, co pozwala uzupełnić jej stan od 0 do 100% w ciągu zaledwie 30 minut. Nowoczesny projekt baterii ma być gwarantem utrzymania niskich temperatur w trakcie ładowania odbywającego się nie za pomocą jednego, a dwóch portów USB-C.Na graczy czekają dwa ultradźwiękowe triggery, dwa silniczki wibracyjne, żyroskop z funkcją wirtualnego głośnika, a także programowalne podświetlenie RGB. Wow.Cudów nikt raczej nie spodziewa się po systemie aparatów. Przedni o rozdzielczości 20 Mpix wysuwany jest z... bocznej części obudowy, o w taki sposób.Z tyłu na użytkowników czeka kamerka główna z sensorem 64 Mpix oraz aparat 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Producent obiecuje możliwość rejestrowania filmów w maksymalnej rozdzielczości 4K, lecz tylko w 30 klatkach na sekundę.Smartfon Lenovo Legion Phone Duel trafi do sprzedaży w Chinach pod koniec lipca jako Legion Phone Pro. Nieco później zadebiutuje w "wybranych rejonach" Azji Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. Na premierę w Polsce nie mamy co liczyć. Cena smartfonu nie została jeszcze ujawniona.Chcielibyście, aby Lenovo Legion Phone Duel zadebiutował w Polsce? A może nie podobają się Wam tego rodzaju gamingowe smartfony? Przyznam szczerze, że do mnie nie przemawia ich estetyka, a także fakt, że przeważnie są to urządzenia charakteryzujące się bardzo dużą wagą. Z resztą, czy gracze faktycznie potrzebują dedykowanych smartfonów do gier, skoro obecnie nie tylko najwydajniejsze flagowce, ale nawet telefony ze średniej półki pozwalają czerpać przyjemność z wirtualnej rozgrywki, także w wymagających trójwymiarowych grach?Źródło: Lenovo