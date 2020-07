Od teraz Orange blokuje smartfony za niespłacanie rat

Bardzo ważna informacja.





Orange zablokuje smartfony za niespłacanie abonamentu lub rat

W przypadku naruszenia przez Państwa obowiązku płatności za raty możemy zdalnie zablokować numer IMEI Urządzenia po upływie przewidzianego w Harmonogramie spłaty rat terminu płatności.

1) Zanim zablokujemy numer IMEI Urządzenia, przekażemy Państwu informację o tym zamiarze. Wskażemy tam termin, w którym będziemy oczekiwać zapłaty za zaległe raty. Po jego bezskutecznym upływie możemy zablokować numer IMEI.

2) Informację o zamiarze blokady numeru IMEI skierujemy w formie pisemnej, elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie.

3) Blokada numeru IMEI zostanie zniesiona , bez dodatkowych opłat, po uregulowaniu zaległych płatności.

4) Blokada numeru IMEI uniemożliwia korzystanie z usług telekomunikacyjnych na Urządzeniu w każdej sieci telekomunikacyjnej.







Jak zdjąć blokadę IMEI?

Przygotujcie się na niewielką rewolucję na rynku smartfonów z drugiej ręki, sprzedawanych na Allegro i OLX. Do tej pory ostrzegaliśmy Was przed zakupem telefonów powziętych wcześniej w ramach oferty abonamentowej w sieciach Plus i T-Mobile. Operatorzy ci blokowali zdalnie urządzenia za. Nieuczciwi sprzedający często sprzedawali sprzęt i przestawali płacić raty, a kupujący zostawali z drogim przyciskiem do papieru w dłoni. Blokada dotyczyła bowiem nie karty SIM, a numeru IMEI smartfona. Teraz do tego grona dołącza sieć Orange.Nowy regulamin Orange obowiązujący od dnia 20 lipca 2020 roku do odwołania zakłada możliwość zablokowania numeru IMEI smartfonu w sytuacji, w której klient nie opłaca raty za zakup. Zostało to ujęte w punkcie 15 regulaminu i wyszczególnione w kolejnych czterech jego podpunktach. Blokada numeru IMEI zostanie poprzedzona informacją o takim zamiarze oraz wyznaczeniem terminu spłaty zaległych rat.Nowymi zasadami zostaną objęte smartfony zakupione u operatora po 20 lipca bieżącego roku. Jeśli odkupiliście telefon z Orange przed tą datą, możecie spać spokojnie.Samodzielne zdjęcie blokady IMEI nałożonej przez operatora jest działaniem. Oczywiście w sieci nie brakuje ofert nielegalnego zdejmowania blokad, jednak przeważnie są to usługi dość drogie. Odradzamy takie przedsięwzięcie, podobnie jak kategorycznie odradzamy zakup smartfonów z drugiej ręki, które zostały wzięte na abonament w sieciach Orange, Plus i T-Mobile - bez względu na okoliczności.Jedyną siecią, która nie blokuje swoich smartfonów pozostaje Play.Źródło: