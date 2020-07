Problemy z telewizorami LG OLED. Rusza akcja serwisowa

Producent reaguje.

Źródło: LG

Powodują one wzrost napięcia, co prowadzi do przegrzania całego sprzętu. Sprawa dotyczy podobno wyłącznie egzemplarzy sprzedawanych na terenie Korei Południowej, lecz LG poinformowało, iż bada również inne rynki.Co ciekawe, każda osoba napotykająca problem może zgłosić się do producenta i prosić o wymianę uszkodzonego komponentu.Obecnie kwestią sporną jest jedynie to czy wadliwe elementy nie trafiły do innych krajów – w tym Polski. Konsumenci zapewne zostaną o takich ewentualnościach stosownie poinformowani.Źródło: The Verge / Foto. LG