Smartfon Realme X50 5G wkrótce w Polsce. Zaskoczy niską ceną?

Kolejny model wspierający 5G.





realme X50 - 5G dla każdego

realme C11 - sprzęt dla młodych

Marka Realme ogłosiła, że już 29 lipca w Polsce zadebiutują dwa kolejne modele smartfonów: realme X50 5G oraz C11. Prezentacja sprzętu odbędzie się o godzinie 16:00 w formie wideokonferencji transmitowanej na YouTubie i Facebooku.Najnowszy realme X50 (tańsza wersja flagowca Realme X50 Pro - zobacz test ), wyposażony w procesor, to kolejny model w kategorii urządzeń obsługujących pasma 5G. W urządzeniu zastosowano technologię Smart 5G, która według producenta zapewnia inteligentne przełączanie pomiędzy sieciami, oszczędzając do 30% energii. Dzięki temu Smart 5G poprawia zarówno szybkość transferu, jak i żywotność baterii.Na uwagę zasługuje teżo rozdzielczości Full HD+2400×1080 pikseli. Panel wspiera częstotliwość odświeżania na poziomie ażX50 5G wyposażony został w podwójny przedni aparatoraz ultraszerokokątny poczwórny aparat 48 MP. Na pokładzie nie zabrakło też szybkiego ładowania, dzięki czemu smartfon może być naładowany w 70% w ciągu 30 minut i w pełni w mniej niż godzinę. Pojemność akumulatora wynosiChińska marka pochwaliła się, że seria Realme C cieszy się popularnością wśród ponad 13 milionów użytkowników na całym świecie. Najnowsza odsłona czyli, tak jak pozostałe modele, może pochwalić się pojemną baterią, dużym ekranem oraz bardzo dość wyglądem. Wszystko to czyni C11 idealnym wyborem dla młodych użytkowników.Bateriazaimplementowana w Realme C11 sprawia, że smartfon potrafi działać do 40 dni w trybie gotowości. Do tego zapewnia 169 godzin odtwarzania muzyki lub 21 godzin oglądania filmów czy 12 godzin grania.Omawiany model wyposażono w procesoro proporcjach 20:9. Za zdjęcia odpowiada podwójny aparat o rozdzielczości 13 MP wspierający efekt bokeh oraz tryb nocny.Oba smartfony dostępne będą- X50 w kolorze zieleni i błękitu, a C11 w kolorach Pepper Grey i Mint Green. Więcej informacji na temat cen oraz daty wejścia produktów do sprzedaży pojawi się podczas wideokonferencji, którą będzie można obejrzećŹródło i foto.: Realme