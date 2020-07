Zamówienia PS5 mogą być limitowane. Nie kupisz więcej, niż jedną sztukę

Tylko jedna wersja do wyboru, będzie trzeba się dobrze zastanowić, a nie kupić od razu kilka sztuk dla całej rodziny / foto. Sony

Nie jest to jeszcze oficjalny scenariusz, ale pewne całkiem prawdopodobne informacje na temat dostępności zbliżającej się konsoli Sony ujrzały światło dzienne na jednym z serwisów. Takie założenie miałoby się opierać na analizie kodu PlayStation Direct. Użyto sformułowania, według którego klienci mogliby złożyć zamówienie tylko na jedną wersję PS5 do wyboru (obsługującą płyty lub wyłączenie kopie z cyfrowego sklepu), co z innymi kwestiami zostało zinterpretowane jako limit jednej sztuki na zamówienie.Japończycy liczą się z koniecznością gospodarowania zauważalnie mniejszymi zasobami magazynowymi niż spodziewany popyt na konsolę. Co więcej, wygląda na to, że Sony nie skupi się na zewnętrznych partnerach handlowych z różnych regionów, a samo poprowadzi bezpośrednią przedsprzedaż. Byłaby to spora zmiana dotychczasowej polityki związanej z preorderami i nie wydaje się wcale nierealistyczna.