Tesla oficjalnie w Polsce! Poznaliśmy ceny samochodów elektrycznych

Doczekaliśmy się.





Tesla Model 3 - cena od 195 490 złotych

Tesla Model S - cena od 360 490 złotych

Tesla Model X - cena od 385 490 złotych

Tesla w Polsce znajdzie z pewnością nabywców

Tesla w Polsce, nareszcie! Na stronie internetowej firmy należącej do Elona Muska pojawiła się właśnie sekcja Tesla Poland , a także polski cennik samochodów Tesla. Do działającego już od jakiegoś czasu w Warszawie serwisu Tesla niniejszym dołącza również oficjalny kanał sprzedaży tej marki. Ile kosztuje Tesla w Polsce? Przyjrzyjmy się!Na dopłaty się nie załapie, ale cena samochodu Tesla Model 3 wcale nie jest bardzo wysoka. Najtańszy wariant gwarantuje zasięg na poziomie 409 km (według normy WLPT), prędkość maksymalną na poziomie nieco ponad 200 km/h oraz przyspieszenie do 100 km/h w czasie ok. 5,6 sekundy.Osoby decydujące się na zakup auta Tesla Model 3 Long Range (po polsku "Długi Zasięg") zapłacą 235 490 złotych, a spragnieni zasięgu i sportowych wrażeń wyłożyć będą musieli 260 490 złotych za model Performance.Dość absurdalnie wygląda cennik dodatków. Alufelgi wyceniono na 7500 złotych, a opony zimowe R20 od Pirelli na... nawet 113 700 złotych. Po zaznaczeniu opcji cena zmienia się nad 19 500 złotych, ale wciąż wydaje się zbyt wysoka i zapewne jest wynikiem błędu. Dopłata za funkcję Autopilot wynosi 39 000 złotych.Pierwszy sedan w ofercie marki Tesla oferuje zasięg na poziomie nawet 610 km i przyspieszenie do 100 km/h na poziomie zaledwie 2,5 sekundy. W Polsce dostępne będą Tesla Model S Long Range (Długi Zasięg) w cenie 360 490 złotych (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,8 s) oraz Tesla Model S Performance za 435 490 złotych (przyspieszenie od 0 do 100 km/h 2,5 s). Do Modelu S dokupić można opcjonalne alufelgi 19" za 7500 złotych lub 21" za 22 000 złotych.SUV marki Tesla to najdroższa z propozycji w ofercie producenta w Polsce. Za podstawowy wariant należy zapłacić 385 490 złotych. Wersja Performance, charakteryzująca się udoskonaloną stylizacją wnętrza, trybem Nieziemskim (Ludicrous) oraz przyspieszeniem do 100 km/h na poziomie 2,8 sekundy jest wydatkiem rzędu 460 490 złotych. Jej zasięg według normy WLPT to 487 kilometrów. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.Dodatkami są tu m.in. opcjonalne felgi w rozmiarze 20" za 9 500 złotych lub ogromne, 22-calowe felgi za 26 500 złotych. W standardzie znajdziemy wnętrze pięciomiejscowe. Za wnętrze sześciomiejscowe dopłata wynosi 31 500 złotych, za siedmiomiejscowe - 17 000 złotych (to nie błąd).Jak widać, na stronie internetowej parę rzeczy jest jeszcze do dopracowania. Jeśli jednak ceny podstawowych wariantów każdego z modeli samochodów okażą się prawidłowe, to mogą wzbudzić one zainteresowanie wśród zamożniejszych Polaków. Kusząco prezentuje się zwłaszcza cena pojazdu Tesla Model 3, zwłaszcza na tle tego, co oferuje obecnie konkurencja...Źródło: Tesla Poland, mat. własne