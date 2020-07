Pojemny i wydajny powerbank na wakacje. Jaki wybrać?

Pojemny, kompaktowy, czy może szybki? Jaki powinien być powerbank na wakacje? Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru? Doradzamy, jak wybrać urządzenie do podładowania np. smartfonu, zależnie od osobistych preferencji, wymagań oraz wakacyjnych planów.Podczas wakacyjnych podróży warto wyposażyć się w powerbank, który pomoże nam podładować telefon, tablet, czy aparat fotograficzny, umożliwiając w ten sposób zachowanie wszystkich wspomnień oraz dostępu do ulubionych aplikacji. W zależności od rodzaju naszej aktywności warto postawić na powerbank gwarantujący. Takie urządzenie świetnie spisze się szczególnie w miejscach, w których trudno jest nam znaleźć gniazdko elektryczne.Podczas wyboru powerbanku warto sprawdzić, ile portów ładujących posiada urządzenie. Przykładowo, połączenie jego dużej pojemności oraz kilku portów USB daje nam możliwość podładowania kilku telefonów jednocześnie. Należy pamiętać, że proces ładowania elektroniki w ten sposób nie jest bezstratny. Powerbank o pojemności 10 000 mAh niekoniecznie da możliwość potrójnego naładowania smartfona z baterią 3 300 mAh. W tym przypadku wiele zależy od zastosowanych komponentów. Dobre jakościowo modele mogą zagwarantować sprawność nawet na poziomie 90 procent.Dobrym wyborem dla wymagających użytkowników będzie np.o pojemności 20 000 mAh, który posiada dwa porty USB ładujące prądem o maksymalnym natężeniu 2,1A. Urządzenie doskonale poradzi sobie z uzupełnianiem energii np. dwóch smartfonów jednocześnie.

Praktycznym rozwiązaniem powerbanku jest cyfrowy wyświetlacz, który wskazuje dokładny stan naładowania urządzenia. Za jego bezpieczeństwo odpowiada układ obwodów wewnętrznych oraz wytrzymała obudowa. Dzięki temu, wspomniany model sprawdzi się nawet w niecodziennych warunkach.Powerbank 20000mAh ADATA P20000D kupicie aktualnie za ok. 90 zł Kolejnym modelem, którym warto się zainteresować jest. Nowość od Green Cell to powiększona wersja popularnego powerbanku polskiego producenta - modelu GC PowerPlay10.Producent podaje, że największym atutem GC PowerPlay20 jest zbudowana z wysokiej jakości ogniw litowo-polimerowych bateria o pojemności. Urządzenie można z powodzeniem wykorzystać do ładowania takich sprzętów jak m.in. ultrabooki, iPady czy Nintendo Switch. W przypadku smartfonów nowość od Green Cell pozwala nawet na 6 pełnych cykli ładowania, m.in. popularnego iPhone’a X.

GC PowerPlay20 / foto. Green Cell

Baseus Power Bank 10000mah

Na co uważać?

Przydatne dodatki

GC PowerPlay20 został wyposażony w trzy porty: 1x USB-C PD oraz 2x USB-A GC Ultra Charge, każdy o mocy. Urządzenie oferuje funkcję szybkiego ładowania w obu kierunkach. Zaznaczone charakterystycznym zielonym kolorem porty USB-A z autorską technologią GC Ultra Charge, pozwalają naładować urządzenia nawet do 3,5 raza szybciej niż standardowo. GC PowerPlay20 pozwoli też maksymalnie wydłużyć czas pracy większego urządzenia np. MacBooka czy innych ultrabooków. Do ładowania samego power banku służy dodatkowy port USB-C PD.Green Cell GC PowerPlay20 20000mAh 18WUżytkownicy szukający bardziej smukłej konstrukcji mogą sięgnąć po bank energii markio pojemności 10000mah. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie w standardzie Power Delivery 3.0 18W + Quick Charge 3.0. Zaprojektowany do współpracy z większością popularnych urządzeń zasilanych przez USB/USB-C takich jak między innymi tablety, iPhone, telefony z systemem Android.Model ten wyposażony jest w diody LED informujące o naładowaniu baterii. Konstrukcja wspiera szybkie ładowanie przez 2 porty - Type-C PD, Micro USB. Całość waży 218 gramów czyli tyle, co niektóre flagowe smartfony.Baseus Power Bank 10000mah kupicie aktualnie za niespełna 60 zł Należy pamiętać o tym, że fizyki nie da się oszukać - ogniwa litowo-jonowe lub litowo-polimerowe mają swoją określoną wagę, a to właśnie z takich konstrukcji składają się wszystkie tego typu urządzenia dostępne na rynku. Warto zatem zachować zdrowy rozsądek i być czujnym, gdy producent oferuje powerbank, który obiecuje 20 000 mAh i jednocześnie waży tyle samo, co konkurencyjne modele o pojemności 10 000 mAh. Może to świadczyć o zaniżaniu pojemności, z czego użytkownik zda sobie sprawę dopiero w czasie wielogodzinnej podróży, podczas której nie uda mu się naładować wszystkich potrzebnych urządzeń. Zaleca się postawić na sprawdzone modele znanych producentów, które wcześniej zostały przetestowane przez niejednego specjalistę i szereg recenzentów.Nowoczesne powerbanki oferują jednak coś więcej niż tylko pojemność, odpowiednią wagę i kompaktowe rozmiary. Polecamy zwrócić uwagę na dodatkowe udogodnienia urządzeń. Niektóre z nich mogą być wyposażone w mechanizmy chroniące nasz bank energii przed rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym napięciem i za dużym prądem, a także ewentualnymi zwarciami. Przydatna może być także. Przed wyruszeniem w dalszą trasę użyteczna może okazać się z kolei obsługa ładowania pass-through, które umożliwia nieprzerwane uzupełnianie energii urządzeń w czasie ładowania samego urządzenia. To spora oszczędność czasu, która w podróży bywa bardzo cenna.Źródło: ADATA, GC, wł.