Intel zaprezentował interfejs Thunderbolt 4

fot. Maxwell Ridgeway - Unsplash.com

Intel Thunderbolt 4 – specyfikacja





Intel oficjalnie zaprezentował nowy interfejs przesyłu danych i komunikacji –. Oznacza to, iż komputery i sprzęty, które zostaną w niego wyposażone będą bardziej wydajniejsze od konstrukcji obecnych dostępnie na rynku. Aby wzbudzić nieco entuzjazmu wystarczy zaznaczyć, iż Thunderbolt 4 pozwoli między innymi na bezproblemową pracę z poziomu ultrabookaOd samego początku istnienia, Thunderbolt był dla Intela sposobem na oferowanie bardzo szybkich portów, które niemalże pod każdym względem przewyższają klasyczny interfejs USB. W 2015 roku po prezentacji Thunderbolt 3 Intel zdecydował się zintegrować technologię ze złączem USB typu C. Teraz marka idzie o krok dalej, chociaż na pierwszy rzut oka Thunderbolt 4 nie wygląda na ogromne ulepszenie względem poprzednika.Thunderbolt 4 oferuje przesył danych z prędkością 40 GB/s i korzysta z USB typu C. Interfejs będzie w stanie obsłużyć. Największa zmiana dotyczy szybkości przepustowości danych– to może być zbawienie dla fotografów oraz osób zajmujących się materiałami wideo.Wraz z Thunderbolt 4 Intel podniósł także standardy bezpieczeństwa. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika? Tak naprawdę niewiele. Jednak dla osób, które korzystają ze swojego sprzętu w sposób nieco bardziej zaawansowany i wymagający dużej wydajności, Thunderbolt 4 jest sporym krokiem naprzód. Thunderbolt obsługuje bowiem również nadchodzący standard USB-4 sprawiając, iż rozwiązanie posłuży spokojnie jeszcze na wiele lat.Można spodziewać się, iż w nowych MacBookach Apple postawi od razu na Thunderbolt 4, szczególnie w linii ProIntel nie przekazał jednak, którzy partnerzy byli już na start zainteresowani opisywaną technologią.Źródło: Engadget / fot. Intel