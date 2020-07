Tak może wyglądać Xiaomi Mi Mix 2020. Zobaczcie rendery

Zupełnie nowy design.





fot. SlashLeaks

Xiaomi Mi Mix 10 i… MIUI 15





Na stronach popularnych sklepów internetowych, w tym Aliexpress, pojawiły się wysokiej jakości zdjęcia– nowego flagowca chińskiego producenta. To, co pierwsze rzuca się w oczy to fakt, iż Chińczycy zdecydowali się na całkowicie nowy design w przypadku swojej niemalże kultowej już linii smartfonów.Z przodu i z tyłu Mi Mix 2020 prezentuje się naprawdę ciekawie. W ekranie urządzenia nie ma żadnych wycięć ani otworów, co sugeruje, iż aparat znajdzie się na ramce otaczającej wyświetlacz. Pod dwoma modułami przedniej kamery można zobaczyć fizyczne przyciski do włączania oraz regulacji głośności urządzenia. Jeśli zaś chodzi o aparat główny, Mi Mix 2020. Najprawdopodobniej nowy flagowiec Xiaomi będzie posiadał poczwórny aparat fotograficzny, w tym moduł peryskopowy pozwalający na zoom optyczny, a także. Tego samego czujnika można spodziewać się także w nowych iPhone’ach od Apple.W ostatnim czasie Xiaomi zorganizowało miesiąc poświęcony akcji związanej z bezpieczeństwem oraz prywatnością. Głównym tematem było wzmocnienie bezpieczeństwa zasobów danych, czyli również tych informacji, które zbierane są przez smartfony. Na zdjęciach pojawiły się nalepki opisane jako. Dobrze przeczytaliście – MIUI 15. Obecnie znajdujemy się w miejscu z Xiaomi Mi MIX 4 i MIUI 12. Wygląda więc na to, że chińska marka chce w pewien sposób przewidzieć przyszłość i dać użytkownikom wgląd w jej rozwój.Xiaomi pochwaliło się także sposobami zabezpieczenia i ochrony danych: w przypadku chińskiego producenta mamy do czynienia zCiekawe, który z nich znajdzie się w… MIUI 15?Źródło: SlashLeaks / fot. SlashLeaks