Xbox One X - produkcja najmocniejszej konsoli Microsoftu zakończona

To koniec.





Tworzy się miejsce dla nowej generacji

Kiedy wkraczamy w przyszłość wraz z Xbox Series X, naturalnym krokiem jest wstrzymanie produkcji Xbox One X i Xbox One S All-Digital Edition. Produkcja i sprzedać na Xbox One S nie zostaje jednak zatrzymana.

Do premiery konsol nowej generacji pozostało jeszcze kilka miesięcy. Microsoft coraz odważniej przygotowuje się do tego momentu. Dowodem na to może byćJak stwierdził rzecznik koncernu w oświadczeniu dla redakcji The Verge:Gigant z Redmond jak najlepiej chce przygotować się na premierę Xboksa Series X i być pewnym, że towaru nie zabraknie na premierę konsoli. Na tym etapie nawet drobne opóźnienie może być przyczyną zajęcia drugiego – i ostatniego – miejsca w wyścigu dziewiątej generacji.Plotki o takim scenariuszu pojawiają się już dawna. Xbox Series S ma być o wiele słabszym modelem aniżeli ten główny wariant, lecz przy tym nieco tańszy. Nie mamy na ten temat jednak żadnych oficjalnych informacji, więc pozostaje cierpliwie czekać.Przypominamy, że premiera PlayStation 5 oraz Xbox Series X nastąpi planowo pod koniec bieżącego roku.Źródło: The Verge / Foto. Microsoft