Wi-Fi 6 w domowych zastosowaniach? Sprawdziłem router Huawei WiFi AX3 (test)

Huawei wprowadził właśnie do sprzedaży router do użytku domowegowspierający najnowszy, który miałem okazję przedpremierowo testować. Według producenta, urządzenie, w porównaniu do routerów obsługujących wcześniejszy standard, zapewnia nawet trzykrotnie szybszy i stabilniejszy transfer danych oraz większy zasięg sieci, nawet wtedy, kiedy podłączono do sieci domowej kilkanaście urządzeń. Jak jest w praktyce? Sprawdźmy.Huawei WIFI AX3 Quad-Core opiera swoje działanie o czterordzeniowy procesor oraz technologię OFDMA, która umożliwia transmisję wielu strumieni danych jednocześnie.Router został wyposażony w cztery specjalne wzmacniacze: dwa dla częstotliwości. Wzmacniacze umożliwiając tworzenie sieci Mesh dla wielu routerów Huawei oraz obsługę bezprzewodowych, przewodowych i hybrydowych trybów połączeń sieciowych, które poprawiają sygnał w miejscu, gdzie wcześniej internet był słabszy.Warto zauważyć, że Huawei WiFi AX3 zapewnia również obsługę aplikacji. Użytkownicy telefonu z Androidem z włączoną funkcją, znajdujący się w polu działania NFC routera, mogą łączyć się bezpośrednio z siecią Wi-Fi bez konieczności podawania hasła. To szczególnie praktyczne m.in. dla gości w naszym domu, którzy nie muszą już pytać i wprowadzać samodzielnie hasła dostępu.Producent postawił na surowy i stonowany design, który mi osobiście przypadł do gustu. Router bije w oczy elegancką bielą i kanciastymi kształtami. Co ważne, 4 anteny można wygodnie złożyć, ale nie da się ich swobodnie odłączyć od obudowy.Na przedniej krawędzi umieszczono subtelną diodę LED sygnalizującą stan pracy urządzenia, a na wierzchniej części znajdziemy jeden przycisk. Z tyłu znalazło się miejsce na gniazdo WAN i 3 porty LAN, a także przycisk zasilania i reset.Konstrukcja jest smukła i przyjemna dla oczu więc nie widzę przeszkód, aby ustawić router w mieszkaniu w widocznym miejscu.Router Huawei WiFi AX3 oferuje trzy różne tryby zasilania: ściana, standard oraz uśpienie. Pierwszy tryb – generujący najwyższe zużycie energii – polecany jest jest w sytuacji, gdy podłączone do internetu urządzenia znajdują się dalej i oddzielone są dodatkowymi barierami. Ostatni tryb może być wykorzystany, gdy chwilowo internet nie jest potrzebny.Huawei WiFi AX3, będący centrum połączeń w ramach ekosystemu Huawei 1+8+N, działa w oparciu o system operacyjnyi został wyposażony w zabezpieczenia Huawei HomeSec, zapewniając użytkownikom stabilne i bezpieczne połączenie w standardzie Wi-Fi 6.Domowy router od Huawei można skonfigurować za pośrednictwem smartfonu. Przed nawiązaniem połączenia najlepiej pobrać aplikację, która dostępna jest zarówno w AppGallery, jak i Google Play.Po włączeniu aplikacji router powinien widnieć na liście urządzeń dostępnych do konfiguracji. Warto pamiętać, aby na tym etapie podłączyć Huawei WiFi AX3 do internetu za pomocą portu WAN. W moim przypadku połączyłem go z biurowym modemem UPC.

Dalsze kroki sprowadzają się do nadania nazwy i hasła sieci bezprzewodowej oraz dostępu do panelu ustawień routera. Po wpisaniu wszystkich danych, router będzie gotowy do pracy.Podczas testów niestety musiałem uruchomić panel zarządzania routerem w przeglądarce na komputerze gdyż dane wprowadzone (np. zmiana hasła do sieci) w aplikacji nie chciały się zapisać. Możliwe, że problem występuje tylko u mnie lub zostanie rozwiązany przy najbliższej aktualizacji.W aplikacji AI Life znalazłem za to sporo przydatnych opcji. Z poziomu urządzenia mobilnego możemy ustawić harmonogram pracy tak, aby router wyłączał się w nocy o określonych godzinach. Ciekawie wyglądają też opcje WiFi - możemy całkowicie wyłączyć pasmo 2.4 GHz lub aktywować przełączanie automatyczne (pasma będą działały jednocześnie, a szybsze będzie używane jako domyślne).W naszych redakcyjnych warunkach nowy router ma dość mocną konkurencję, na co dzień używamy naprawdę wydajnego, który jednak pracuje w standardzie Wi-Fi 5.Zasięg Huawei WiFi AX3 przy domyślnych ustawieniach jest wzorowy. W lokalu o powierzchni około 80m2 w żadnym miejscu nie brakowało sygnału, a jego siła była zadowalająca.Przetestowałem szybkość połączenia internetowego za pośrednictwem Huawei WiFi AX3 i TP-Link Archer C5400X. Na początek wynik w oparciu o smartfon Huawei P40 Pro , który wspiera standard Wi-Fi 6 o czym zresztą informuje specjalna ikonka z “szóstką” na pasku powiadomień.Dla równowagi wykonałem też test na urządzeniu Samsung Galaxy A71, oto wyniki:Dobre wyniki udało się również osiągnąć korzystając z laptopa wyposażono w kartę sieciową. Tutaj również przewagę pokazał sprzęt Huawei.Jeżeli w biurze lub domu dysponujesz szybkim łączem internetowym, to zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w nowoczesny router, gdyż ten dostarczane przez operatorów zazwyczaj nie wspierają najnowszych standardów i wysokiej przepustowości. Co z tego, że na umowie mamy 500 Mb/s lub więcej, jak router bezprzewodowy nie jest w stanie zaoferować przepustowości chodźby zbliżonej do maksymalnej wydajności łącza.Z pomocą przychodzą urządzenia takie jak Huawei WiFi AX3. Testowany router trzeba pochwalić za uniwersalny wygląd oraz łatwą obsługę zarówno z poziomu aplikacji mobilnej jak i wersji webowej.Wydajność routera Huawei WiFi AX3 nie zawodzi. Oferuje on świetne prędkości oraz doskonały zasięg. Czego zabrakło? W mojej ocenie dużym minusem jest brak dedykowanego portu USB, który mógłby posłużyć do podłączenia pamięci masowej lub drukarki.Warto też odnotować obecność NFC - to ukłon w stronę osób, które chcą udostępnić dostęp do sieci gościom bez podawania hasła.Huawei WiFi AX3 dostępny jest w Polsce w dwóch wariantach (dwu i czterordzeniowy). Testowana przez naszostała wyceniona nai trzeba przyznać, że to całkiem rozsądna cena jak na sprzęt o tak bogatych możliwościach.ciekawy design i kompaktowe wymiaryrozsądna cenaświetna wydajnośćsieć dla gościkontrola rodzicielskałatwa obsługakontrola z aplikacjibrak USB