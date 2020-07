Prokurator generalny USA oskarża amerykańskie firmy o kolaboracje z Chinami

Wytoczono ciężkie działa.





Amerykańskie firmy odpowiadają na zarzuty

Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami istnieje napięcie określane przez wielu ekspertów mianem nowej zimnej wojny. Ze strony Amerykanów nie ustają wszelkiej maści oskarżenia, wymierzane w kierunku firm z Państwa Środka, którym zarzuca się szpiegostwo. Tym razem przedstawiciele administracji państwowej USA na celownik wzięli rodzime firmy.Prokurator Generalny USA, William Barr sięgnął po ostre słowa, komentując postawę amerykańskich firm robiących interesy z podmiotami pochodzącymi z Chin. W przemówieniu wygłoszonym w Muzeum Prezydenckim Geralda R. Forda w Michigan nazwał Google, Microsoft, Yahoo, Apple i Cisco. Dodał, że. Barr zarzucił Cisco, że firma pomogła stworzyć słynny "Chiński Mur Ogniowy", główne narzędzie cenzury w Chinach.Oberwało się także amerykańskiej korporacji The Walt Disney Company i całemu Hollywood. Barr powiedział, że branża taprzed Chinami, ulegając chińskiej cenzurze. Przytoczył przykłady filmów World War Z oraz Doktor Strange, które były specjalnie modyfikowane na potrzeby chińskiego rynku, by spełniały standardy lokalnej cenzury. W przypadku World War Z usunięto wzmiankę o chińskim pochodzeniu wirusa, a w Doktorze Strange zmieniono narodowość jednego z bohaterów z tybetańskiej na celtycką.Najciekawsze fragmenty wystąpienia zobaczycie na poniższym materiale wideo.Całe wystąpienie obejrzyjcie na kolejnym materiale - rozpoczyna się ok. 1:26:00.Cisco zdementowało już zarzuty wytoczone przez Barra. Zrobili to również przedstawiciele Apple, negując to, jakoby przenieśli część serwerów iCloud do Chin tylko po to, by ułatwić rządowi tego kraju cenzurę elektroniczną danych swoich obywateli.Przypominam, że kilka dni temu Wielka Brytania zrezygnowała z 5G od Huawei . Stany Zjednoczone wywierają nacisk na wielu swoich sojusznikach, by ci rezygnowali z technologii dostarczanych przez Chiny i stawiali na rozwiązania amerykańskie. W skomplikowanej politycznej grze stawką są nie tylko wpływy, ale także miliardy dolarów.Źródło: YouTube