Smart wentylator Xiaomi ze świetnym usprawnieniem. Prostsze ładowanie

Stacja zamiast otworu na kabel Wentylatory Xiaomi pod własną marką lub submarkami, to szerokie portfolio wielu pozycji. Wiele z nich jest elementami smart home, a niektóre mogą pracować na wbudowanym akumulatorze. W najnowszej edycji poprawiono proces napełniania baterii.



Do tej pory musieliśmy ręcznie wpinać kabel. Oczywiście nie jest to jakieś karkołomne zajęcie, ale po prostu można byłoby to zrobić lepiej. Podobnie jak np. w automatycznych odkurzaczach domowych, które same wracają do bazy, albo w smartfonach z ładowaniem indukcyjnym. Nic nie wpinamy, wystarczy obecność w stacji.



Wygodna stacja ładowania / foto. Aliexpress



I podobnie jest w najnowszym modelu Xiaomi Mijia Smart Standing Fan 2 Battery Edition o nazwie kodowej BPLDS03DM. Ścienny zasilacz na końcu kabla ma niewielki element będący stykową stopką do ładowania. Wystarczy podstawić wentylator w odpowiednim miejscu, a nie aż celować końcówką przewodu w gniazdo.



Wbudowana bateria ma pojemność 2800 mAh (33,6 kWh), a wymiary wiatraka, to 343 x 330 x 1000 mm. Sam kabel ładowania ma długość 160 cm. Taka pojemność zapewnia 2 dni w trybie standby, jeśli wiatrak Xiaomi podepniemy aplikacją do naszego telefonu, a nawet 6 dni bez funkcji smart. Producent zapewnia, że jego dzienne zużycie energii na pierwszym biegu, to 2 kWh, a na trzecim 10 kWh. Dodaje także, że to o około 25 proc. mniej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań.



Wiatrak Xiaomi Mijia ze smart sterowaniem

W aplikacji mijia można ustawić chociażby standardowy tryb i naturalnego wiatru, a także poruszanie się na boki (140 stopni), harmonogram, czy moc podmuchów (aż do czwartego biegu). Sterowanie może odbywać się też z poziomu przycisków umieszczonych na obudowie silnika. Oczywiście Xiaomi zadbało o to, aby Mijia Smart Standing Fan 2 był cichy jak na moc generowanego ruchu powietrza.



Zdalne sterowanie z poziomu aplikacji na smartfonie / foto. Aliexpress



Ciekawym dodatkiem jest możliwość prostego skrócenia wysokości jednym ruchem. Dzięki temu na raz otrzymujemy model podłogowy i biurkowy. Wentylator można już kupić w azjatyckich serwisach, chociażby na Aliexpress w cenie nieco ponad 600 złotych.



Źródło i foto: Aliexpress

Jedna poprawka i większa wygodna.