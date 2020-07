Tronsmart Apollo Bold - nowe słuchawki z systemem hybrydowego aktywnego tłumienia hałasu TrueWryer

Słuchawki typu True Wireless stały się popularnym trendem od czasu wydania AirPods przez Apple. Chińskie firmy oferują naprawdę niedrogie alternatywy dla amerykańskich produktów, a wśród nich przodujeProducent ogłosił właśnie nowe urządzenie, które powstało z wykorzystaniem nowoczesnego układu. Słuchawki Apollo Bold wspierają, ale w przeciwieństwie do większości słuchawek z ANC, wykorzystują jeden układ do sygnału Bluetooth.

Tronsmart Apollo Bold / foto. Tronsmart

Według producenta, zestawzostał zaprojektowany z wykorzystaniem hybrydowej technologii eliminacji szumów (Feedforward & Feedback), która może tłumić hałas o szerokim i wąskim zakresie, aby uzyskać najlepszy efekt. W przeciwieństwie do zwykłych modeli, które mogą redukować hałas do 25-28dB, omawiany model powinien poradzić sobie z hałasem 35dB.Tronsmart Apollo Bold wykorzystuje technologię synchronicznej transmisji sygnału, aby obie słuchawki douszne mogły lepiej odbierać sygnał Bluetooth.Czas pracy na jednym ładowaniu powinien wynieść do 10 godzin (do 7 godzin z włączonym ANC, głośność 50%), a można go wydłużyć do 30 godzin korzystając z etui ładującego. Słuchawki wspierają oczywiście kodeki aptX, AAC, SBC. Obudowa posiada standard odporności IP45, a całość zasilana jest przez złącze USB-C.