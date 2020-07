Nvidia RTX 3000 sprawi, że obecne zasilacze pójdą do kosza? To niewykluczone

12-pin i więcej energii Jak już wiemy z licznych przecieków, Nvidia w swoich kartach RTX 3000 Founders Edition zastosuje zupełnie nowy system chłodzenia, którego do tej pory nie widzieliśmy nawet w żadnych grafikach niereferencyjnych. Jeśli pewne doniesienia okażą się prawdą, to nie tylko ten aspekt będzie unowocześniony.



Nadchodzące modele mają mieć całkiem duże zapotrzebowanie na energię. Mocny zasilacz i podpięcie dwóch wiązek z energią elektryczną na wtyczkach PCI-Express 6+2? Zapewne tak będzie w niereferencyjnych modelach, ale te przygotowane bezpośrednio przez Nvidię, mogą być zaopatrzone we wtyczki 12-pin.



Domniemana nowa wtyczka zasilania / foto. Fcpowerup



Dyskusyjna wsteczna kompatybilność

Teoretycznie można by to załatwić dodawaną do zestawu przejściówką, ale niepokoi maksymalne natężenie 8,5 A. Obecne zasilacze nawet mimo ewentualnego adaptera nie muszą być kompatybilne. No chyba, że to założenia teoretyczne limitów złącza, a na razie karty będą bazować tylko na 6 A. Co więcej, plotka mówi też o kolejnym wtyku 4-pin (więc podobnym do zasilania procesora w niższych modelach płyt głównych), ale na jego temat brak szczegółów.



Rozłożenie kształtu pinów odmienne od obecnego 6+2 / foto. Fcpowerup

No cóż, układ chłodzenia nowych RTX jest faktycznie nowatorski, więc i może zasilanie takie będzie. Jednak ciężko myśleć o forsowaniu nowego standardu i potrzebie wdrażania zupełnie innych zasilaczy na potrzeby RTX 3000, więc raczej można podchodzić na chłodno do tych rewelacji.



Źródło: Fcpowerup / Foto tytułowe: Nvidia

Możliwy odważny ruch Nvidii.