Xiaomi zaprezentowało absurdalnie tanie, bezprzewodowe słuchawki

Xiaomi włącza się do gry na „prawdziwie bezprzewodowe” słuchawki. Jak powszechnie wiadomo, ta gałąź rynku powiązana z akcesoriami audio jest niemalże zdominowana przez Apple oraz słuchawki AirPods. Wielu producentów próbuje swoich sił, aby przekonać do siebie klientów i wygląda na to, że Xiaomi może się udać.Zaprojektowane słuchawki przez Xiaomi wyglądają bardzo podobnie do wersji urządzenia chińskiego producenta, która korzysta z kablowego połączenia. Xiaomi po raz kolejny skorzystało z grubego trzonka i konstrukcji podobnej do wspomnianych Apple AirPods – w tym wypadku da się wymieniać końcówki znajdujące się na końcu słuchawek.Oprócz tego, producent oferuje także kompaktowy pokrowiec,Etui, które Xiaomi dołącza do swoich słuchawek ma zapewnić dodatkowe 20 godzin pracy dla akcesorium – na jednym ładowaniu słuchawki. To niezły wynik. Co najlepsze, Xiaomi zdecydowało się na implementację portu USB typu C, zamiast starszego microUSB. W tym przypadku firma nie oszczędzała na kosztach.Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic obsługują równieżOznacza to, że po włożeniu ich do uszu, słuchawki same połączą się z telefonem, a także wstrzymają odtwarzanie dźwięku, kiedy zdecydujemy się je wyjąć. Producent oferuje również tryb Single Ear, do odsłuchu za pomocą jednego ucha.Ile trzeba więc za to wszystko zapłacić? Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic zostałyToŹródło: PhoneArena / fot. Xiaomi