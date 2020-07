Mobilna drukarka HPRT MT800 A4. Kompaktowy sposób na wydruk pod ręką

W mobilnym sprzęcie rozmiar ma znaczenie Drukarki, które można zabrać ze sobą do torby lub plecaka i współpracują ze standardowymi kartami A4, a nie mniejszymi na zdjęcia, to dość specjalistyczna grupa produktów. Przydają się przedstawicielom handlowym, podczas szeroko rozumianej pracy w delegacji lub z dojazdem do klienta, a także w terenie, gdzie próżno szukać gniazdka elektrycznego.



Sprzęt taki musi być mały i lekki, choć nie da się zejść poniżej pewnych wymiarów, co wymusza szerokość kartki A4. HPRT MT800 Wireless Portable Printer zdaje się być najbardziej kompaktowym rozwiązaniem na rynku, a przy tym niezbyt drogim, jak na swoją klasę.



Porównanie HPRT TM800 do konkurencyjnych modeli / foto. HPRT @ Indiegogo



W porównaniu do przenośnych propozycji HP, Canona czy Epsona, HPRT jest zauważalnie smuklejsza i zdecydowanie lżejsza. Mierzy 310,5 x 63,5 x 39,5 mm, a jej ciężar, to 694 g. Konkurencyjne sprzęty są grubsze i głębsze, choć szerokość nie odbiega aż tak mocno wśród różnych urządzeń - po prostu wymiar jest nieco większy niż w typowej kartce A4, która musi przez nie przejść.



Mobilny toner

Poza rozmiarami i wagą, unikalna jest technologia druku. Nie w takim sensie, że opracowano coś iście nowatorskiego, ale sięgnięto po typ utrwalania obrazu, który stosuje się raczej w stacjonarnych sprzętach, a nie mobilnych. Zamiast drogich dedykowanych małych kartridżów z tuszem, mamy łatwo wymienny pojemnik z tonerem i termicznym sposobem nanoszenia na podłoże.





Trochę szkoda, że zabrakło koloru, czym może pochwalić się konkurencja, ale dla zastosowań takiej drukarki, raczej nie powinno to być problemem. Ewentualną niedogodnością może być najwyżej DPI, które wynosi 300. Jednak też nie powinno doskwierać, w końcu to nie model do zdjęć czy innych bardzo szczegółowych zadań.



Druk dla komputera i smartfonów

HPRT MT800 łączy się z naszymi urządzeniami przez USB-C lub bezprzewodowo dzięki modułowi Bluetooth. Poza komputerami (Windows i Mac), drukarkę możemy także zainstalować na sprzętach z Androidem oraz iOS. Pełne naładowanie wbudowanej baterii 2000 mAh (dzięki wspominanemu interfejsowi USB-C) wystarczy na 70 kartek lub 26 godzin w trybie standby. Energię można uzupełniać ładowarką USB, powerbankiem lub wprost z gniazda komputera.



Łatwy druk z mobilnej aplikacji / foto. HPRT @ Indiegogo



Cena podczas kampanii na Indiegogo, którą można znaleźć pod tym adresem, wynosi 1545 hongkońskich dolarów (około 780 złotych), a zestaw dwóch pojemników z tonerem 148 hongkońskich dolarów (75 złotych). Zapewne, jak ma to miejsce w wielu innych modelach, będzie można jakoś otworzyć pojemnik i dosypać zgodny zamienny toner we własnym zakresie.



Cena podczas kampanii na Indiegogo, którą można znaleźć pod tym adresem, wynosi 1545 hongkońskich dolarów (około 780 złotych), a zestaw dwóch pojemników z tonerem 148 hongkońskich dolarów (75 złotych). Zapewne, jak ma to miejsce w wielu innych modelach, będzie można jakoś otworzyć pojemnik i dosypać zgodny zamienny toner we własnym zakresie.

Opcjonalnie można postawić na dwie sztuki drukarek z nieco niższą jednostkową należnością. Regularna cena po zakończeniu projektu na Indiegogo ma wynieść 2318 hongkońskich dolarów (niecałe 1170 złotych). Wysyłki będą realizowane we wrześniu, ale zamówieniami przedpremierowymi trzeba się spieszyć. Kampania w serwisie croudfundingowym będzie trwać jeszcze mniej więcej 2 dni.

Jeszcze mniejsze wymiary niż u konkurencji.