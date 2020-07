Xiaomi POCO F2 Pro taniej o 300 zł w polskich sklepach. Mocniejszego smartfona nie znajdziesz

foto. Xiaomi



Jakość wyświetlacza stoi na bardzo wysokim poziomie dzięki jasności na poziomie 500 nitów. Bez względu na porę dnia, użytkownicy POCO F2 Pro mogą cieszyć się jasnym, pełnoekranowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,67”.



Sercem Xiaomi Poco F2 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 865, który wspiera łączność 5G. Producent zastosował technologię chłodzenia LiquidCool 2.0 z komorą parową, pokrytą warstwami grafitu i grafenu, by zapewnić niską temperaturę urządzenia nawet podczas dużego obciążenia.





Xiaomi Poco F2 Pro w promocji

Za zasilanie odpowiada pojemna bateria. Smartfon charakteryzuje się szybkim ładowaniem o mocy, co oznacza że naładowanie go do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowanie naładowane jest do pełna.Aparat o rozdzielczości 64 MP wyposażony jest w sensor, co przekłada się na wyraźnie i pełne szczegółów zdjęcia. Obiektyw ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123° pozwoli na ujęcie pięknych widoków oraz zdjęć grupowych. Natomiast obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP odpowiadają za uchwycenie szczegółów z małej odległości z efektem bokeh.Smartfonw konfiguracji 6GB RAM i 128GB pamięci masowej kupicie aktualnie w wielu polskich sklepachczyli 300 zł taniej od ceny sugerowanej. Tym samym, jest to obecnie najtańszy na rynku smartfon wyposażony w flagowy procesor Snapdragon 865 wspierający łączność 5G.Promocyjna cena obowiązuje do 15 do 22 lipca lub do wyczerpania zapasów.Źródło: Xiaomi