OPPO pokazało najszybsze na świecie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe

Ładowanie z niespotykaną dotąd mocą.





OPPO SuperVOOC 125 W - najszybsza z technologii szybkiego ładowania

Tak szybkiego ładowania świat smartfonów jeszcze nie widział. | Źródło: OPPO

Ładowanie z mocą 125 W przy zachowaniu niskiej temperatury. | Źródło: OPPO

OPPO 65 W AirVOOC - imponujące ładowanie bezprzewodowe

Koncepcyjna ładowarka bezprzewodowa OPPO 65 W AirVOOC. | Źródło: OPPO

Ładowanie bezprzewodowe szybsze od większości technologii ładowania bezprzewodowego. | Źródło: OPPO

Nowe ultrakompaktowe ładowarki OPPO

Najmniejsza na świecie ładowarka 50 W. | Źródło: OPPO

Najmniejsza na świecie ładowarka 110 W. | Źródło: OPPO

Podczas gdy Apple oferuje do swoich iPhone'ów zasilacze o mocy co najwyżej 18 W, konkurencja prześciga się w imponujących dokonaniach. Użytkownicy smartfonów z Androidem mogą obecnie korzystać chociażby z ładowania Huawei SuperCharge 40 W, czy też OPPO SuperVOOC 65 W. Na tym nie koniec. Firma OPPO zaprezentowała właśnie światu szybkie ładowanie z mocą aż 125 W.Przedstawiona dziś technologia szybkiego ładowania OPPO SuperVOOC 125 W pozwala w ciągu zaledwie 5 minut naładować baterię o pojemności 4000 mAh do poziomu 41%. Do pełna jej stan będzie dało się uzupełnić w ciągu zaledwie 20 minut, choć producent twierdzi, że w niektórych przypadkach nastąpi to jeszcze szybciej. Takie rezultaty udało się osiągnąć przy zastosowaniu specjalnej baterii z podwójnymi ogniwami 6C.Rozwiązanie obsługuje systemy ładowania o mocy nawet do 20 V 6.25 A i wykazuje znacznie wyższe parametry gęstości mocy, co efektywnie skraca czas ładowania baterii, a przy tym - co doprawdy zdumiewające - nie wpływa na zwiększenie rozmiaru ładowarki.OPPO odniosło się do obaw konsumentów o zbyt duże ciepło wytwarzane w trakcie procesu ładowania. Producent podaje, że za sprawą zastosowanych technologii i aż 10 czujników temperatury, temperatura obudowy smartfona ma nie przekraczać 40 stopni Celsjusza. O bezpieczny przebieg ładowania dba pięć systemów zabezpieczeń. Platforma stosuje także narzędzia chroniące bezpiecznik przed przepięciem, przewód typu C oraz 128-bitowy, mocny algorytm szyfrowania, który dodatkowo zwiększa ochronę.Przy okazji chiński producent zaprezentował zupełnie nową technologię ładowania bezprzewodowego z mocą 65 W - AirVOOC. OPPO zapewnia, że przebieg procesu uzupełniania stanu akumulatora jest niemalże identyczny, jak w przypadku konwencjonalnych ładowarek przewodowych o mocy 65 W.Baterię o pojemności 4000 mAh można naładować w zaledwie 30 minut. Technologia jest kompatybilna ze standardem Qi. Niestety, ładowarka na powyższych zdjęciach to na razie jedynie model koncepcyjny.Równolegle producent przedstawił najmniejszą i najcieńszą na świecie miniładowarkę SuperVOOC o mocy 50 W oraz miniładowarkę do szybkiego ładowania o mocy 110 W. Miniładowarka SuperVOOC 50 W od OPPO ma rozmiar karty kredytowej o grubości krawędzi bocznej rzędu 1,05 cm.Miniładowarka SuperVOOC 50 W jest kompatybilna z protokołami VOOC, obsługuje podstawowe protokoły, takie jak 27 W PD czy 50 W PPS, i można używać jej do ładowania wielu różnych urządzeń, od telefonów po laptopy.Miniładowarka 110 W powstała na bazie ładowarki SuperVOOC 50 W. Oprócz zastosowania innowacyjnej architektury dwupoziomowej, która zwiększa wydajność przetwarzania energii i steruje poziomem temperatury, miniładowarka do szybkiego ładowania 110 W została wyposażona w połączenie laminatu i kompaktowych struktur. Pozwoliło to ograniczyć wymiary urządzenia do zaledwie 35,76 cm³, tj. rozmiaru standardowej ładowarki o mocy 18 W.Wciąż nie wiemy, kiedy obie powyższe technologie OPPO udostępnione zostaną komercyjnie. Mamy nadzieję, że pierwszy smartfon obsługujący technologię OPPO SuperVOOC 125 W zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku.Źródło: OPPO