Bateria w smartfonach iPhone 12 szokuje pojemnością

Pojemność baterii w iPhone 12 może negatywnie zaskoczyć

Domniemany wygląd iPhone'a 12. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube

Nowe ładowarki do iPhone 12

Smartfony iPhone nigdy nie szokowały w kwestii pojemności swoich akumulatorów i częstym do nich zarzutem był dość krótki czas pracy na baterii. Wielu spodziewało się, że premiera urządzeń z serii iPhone 12 przyniesie długo wyczekiwaną zmianę. W końcu część z nich obsługiwała będzie sieć 5G, a także oferowała większe ekrany, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zużycia baterii. Nie mam w tej sprawie dobrych wieści.Serwis MySmartPrice podał szczegóły dotyczące pojemności baterii w nowych smartfonach Apple i są to wiadomości bardzo kontrowersyjne. Rzućcie okiem na prognozowane ich pojemności - w przypadku mniejszych telefonów są one mniejsze, niż w przypadku odpowiadających im modeli z rodziny iPhone 11. Tylko iPhone 12 Pro Max ma otrzymać ogniwo cechujące się lepszymi parametrami względem poprzednika, iPhone'a 11 Pro Max.– A2471 – 2227 mAh– A2431 – 2775 mAh– A2431 – 2775 mAh– A2466 – 3687 mAhOczywiście na podstawie samych tylko powyższych liczb trudno jest orzekać o tym, czy nowe iPhone'y będą działały krócej bez ładowania od swoich poprzedników. Być może Apple uda się tak zoptymalizować działanie sprzętu, że nikt nie odczuje negatywnych skutków tej zmiany. Bez dwóch zdań nie jest to jednak zmiana na lepsze.Komunikatowi o pojemności baterii w poszczególnych urządzeniach towarzyszą doniesienia o nowych ładowarkach. W sprzedaży pojawi się nowy wariant standardowej ładowarki o mocy 5 W i zupełnie nowa ładowarka 20 W. Oznacza to najpewniej, że iPhone'y będzie można ładować z mocą 20 W zamiast dotychczasowych 18 W. Trudno to nazwać wielką rewolucją, skoro Xiaomi jeszcze na ten rok szykuje ładowanie 100 W, IQOO 120 W, a OPPO 125 W Do powyższych informacji, podobnie jak do każdych pogłosek, warto podejść z odrobiną dystansu. Premiera smartfonów iPhone 12 odbędzie się już we wrześniu.Źródło:, zdj. tyt. zrzut ekranu z YouTube