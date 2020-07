Słuchawki Hykker z Biedronki z ANC - czy warto je kupić? Recenzja

Kuszący sprzęt w niskiej cenie.





Słuchawki z redukcją szumów z Biedronki

ANC w słuchawkach Hykker działa, ale nie zawsze

Słuchawki Hykker z Biedronki - fajna propozycja, o ile nie oczekujecie fajerwerków

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami słuchawki Hykker z aktywną redukcją szumów są od dziś dostępne w sieci sklepów Biedronka. Słuchawki z ANC w cenie 119 złotych to niezwykłe kusząca oferta. Postanowiłem sprawdzić czy warto z niej skorzystać. Moje oczekiwania były niewielkie, ale wcześniejsze pozytywne doświadczenia z produktami marki Hykker pozwalały myśleć, że być może czeka mnie kolejne miłe zaskoczenie.Pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Wysokiej jakości pudełko skrywa nieźle prezentujące się owalne, etui o wzmocnionej konstrukcji, w którym zamknięte są słuchawki. Wewnątrz opakowania znajdziemy jeszcze przewód zakończony wtyczką jack 3.5 mm, umożliwiający przewodowe podłączenie słuchawek, kabelek micro USB do ładowania, a także instrukcję obsługi. Słuchawki Hykker oferują oczywiście połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.0.Kompaktowy rozmiar etui zdradza pierwszą cechę słuchawek: są składane. Nausznice chowają się do wnętrza pałąka, a dodatkowe zawiaski dają możliwość dopasowania ich do głowy także w jednej płaszczyźnie. Plastik pokryty jest przyjemnym w dotyku tworzywem, ale składanie nausznic jest dość toporne. Widać, że obcujemy ze sprzętem, przy projektowaniu którego producent poszedł na pewne kompromisy.Rozłożenie słuchawek do pozycji użytkowej potwierdzane jest poprzez dość głośne "trzaśnięcie" plastiku. Nie jestem przekonany, czy konstrukcja zawiasów przetrwa kilkaset lub kilka tysięcy cykli rozkładania i składania.Wewnętrzna część pałąka wyściełana jest przyjemnym w dotyku tworzywem. Równie pozytywne emocje towarzyszą założeniu nausznic na uszy. Producent nie szczędził w nich gąbki, a wykorzystana do jej osłonięcia ekoskóra prezentuje się solidnie. Czas pokaże jak wyglądała będzie po roku użytkowania słuchawek.Mam dość dużą głowę i muszę przyznać, że obawiałem się uczucia dyskomfortu płynącego z korzystania z bądź co bądź kompaktowego zestawu. Nic takiego nie nastąpiło. W dopasowaniu słuchawek do kształtu mojej głowy pomógł regulowany na wzmocnionej metalem szynie pałąk. Regulacja jest płynna a jej zakres - całkiem szeroki. Słuchawki Hykker z ANC nie wywierały nadmiernego nacisku ani na uszy, ani też na czubek głowy. Doświadczenia Ani pokrywały się z moimi.Parowanie słuchawek ze smartfonem jest procesem niezwykle prostym. Sprowadza się do włączenia urządzenia za pomocą jednego z przycisków fizycznych na lewej słuchawce oraz wyszukania go w opcjach Bluetooth na telefonie.Wiele osób zechce nabyć słuchawki ze względu na funkcję ANC, czyli technologię aktywnej redukcji szumów. Jej obecność w tak tanim sprzęcie to rzecz niezwykle rzadko spotykana. ANC aktywować można zarówno podczas słuchania muzyki, jak i w momencie, gdy muzyka nie jest odtwarzana. W przypadku testowanego urządzenia skuteczność ANC pozostawia nieco do życzenia. Przy wyłączonej muzyce ANC w zasadzie nie działa. Dość powiedzieć, że zupełnie swobodnie prowadziłem rozmowę z osobą znajdującą się w tym samym pomieszczeniu, kilka metrów ode mnie. Sytuację poprawia włączenie muzyki.Brzmienie słuchawek Hykker z Biedronki było dla mnie miłym zaskoczeniem, zwłaszcza w trybie z włączonym ANC, pod kątem którego zapewne wystrojono ten sprzęt. Nie będę tutaj czarował o niesamowitej przestrzeni lub świetnej separacji tonów. Jest po prostu poprawnie, a sprzęt gra akcentując przede wszystkim niskie tony. Mamy do czynienia z tanim urządzeniem, którego głównym atutem ma być tłumienie hałasu otoczenia. Po włączeniu fonii ANC zaczyna działać znacznie lepiej i jestem skłonny uwierzyć w jego deklarowaną skuteczność na poziomie 20 dB.Rozczarowaniem jest działanie wbudowanego mikrofonu, umożliwiającego prowadzenie rozmów telefonicznych. Jakość dźwięku przesyłanego za jego pośrednictwem jest dużo mniejsza, niż przesyłanego bezpośrednio przez mikrofon mojego Huawei P30 Pro.Niewątpliwą zaletą słuchawek jest długi czas na baterii. Akumulator o pojemności 500 mAh według deklaracji producenta pozwala na słuchanie muzyki z włączonym ANC nawet przez 12 godzin. Testy pokazują, że przy zachowaniu odpowiedniego poziomu głośności da się osiągnąć taki wynik bez większego problemu.Propozycja marki Hykker to sprzęt, który może się podobać - zwłaszcza w kontekście jego atrakcyjnej ceny na poziomie 119 złotych. Ta pozwala zapomnieć o raczej dyskusyjnej jakości wykonania, a każe skupić się na przyzwoitym brzmieniu, całkiem wygodnych nausznicach, czy też skutecznym tłumieniu odgłosów otoczenia (także pasywnym). ANC przy wyłączonym dźwięku zdecydowanie nie pozwoli się odciąć od hałasu w samolocie lub komunikacji miejskiej - to niestety nie ta klasa słuchawek. Jeśli jednak kupicie omawiany sprzęt przede wszystkim z myślą o słuchaniu muzyki i to właśnie wtedy aktywujecie aktywną redukcję szumów, powinniście być zadowoleni z jej działania.