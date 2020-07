32 tanie i przydatne akcesoria do smartfona z AliExpress

Praktyczne gadżety dla smartfonów.





1. Mechaniczna zasuwka na kamerkę w laptopie lub tablecie

Po serii artykułów, w których każdej niedzieli polecaliśmy Wam różne gadżety z Chin w przeróżnych przedziałach cenowych, przyszedł czas na wpisy tematyczne. W zeszłym tygodniu w popularnym serwisie wyszukiwaliśmy najciekawsze niedrogie gadżety dla majsterkowiczów. Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć temu, jakie ciekawe akcesoria do smartfonów oferuje AliExpress.Wybraliśmy ciekawe i sprawdzone produkty z różnych przedziałów cenowych, a najtańsze z nich kupicie dosłownie za kilka złotych.

Zadbaj o swoją prywatność. Skorzystaj z mechanicznej zasuwki obiektywu kamerki internetowej. Wykorzystasz ją w laptopie, a nawet w niektórych modelach smartfonów.

2. Słuchawki Xiaomi Piston

Dobrej jakości tanie słuchawki przewodowe, oczywiście od Xiaomi. Znany i lubiany model.

3. Ładowarka bezprzewodowa KUULAA 10 W

Ładowanie bezprzewodowe smartfonu jest rzeczą szalenie wygodną. Przekonaj się o tym za sprawą tej niedrogiej ładowarki.

4. Etui na smartfon do biegania

Bieganie ze smartfonem w ręku jest niewygodne. Zainwestuj parę złotych w taki oto pokrowiec i biegając noś smartfon na ramieniu.

5. Obiektyw makro / szerokokątny dla smartfonów

Nie masz obiektywu szerokokątnego w smartfonie? To nic. Możesz sobie go dokupić za równowartość jednego kebaba.

6. Lampa LED do smartfonowych selfie

Jeśli chcesz robić sobie jeszcze ładniejsze selfie, zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Z tym pierścieniem LED selfie wyjdzie perfekcyjnie w każdych warunkach oświetleniowych.

7. Powerbank FLOVEME 20 000 mAh

Wysoko oceniany przez kupujących powerbank o rzeczywistej pojemności ok. 13 000 mAh. Nieoceniony w podróży.

8. Organizer do kabli

Masz bałagan z kablami na biurku? Uporządkuj je dzięki temu gadżetowi.

9. Endoskop z LED'em - na złącze micro USB

Niedroga kamerka inspekcyjna, którą podepniesz pod smartfon, a z odpowiednią przejściówką także pod laptopa. Na końcu przewodu oprócz kamery znajduje się doświetlający obraz LED.

10. Szybka ładowarka 3 w 1 dla smartfonów, zegarków i słuchawek Apple

Małe dzieło sztuki. Dzięki tej stacji ładującej naładujesz bezprzewodowo jednocześnie smartfon, zegarek i słuchawki.

11. Zatyczki do portów w smartfonie

Osoby mające obsesję na punkcie czystości powinny sprawić sobie takie oto zatyczki do portów w smartfonie.

12. Kompaktowy powerbank 10 000 mAh

Kompaktowy, ładny powerbank o całkiem sporej pojemności. Recenzje mówią same za siebie - warto go kupić.

13. Zestaw narzędzi 21 w 1 do naprawy smartfonów

Lubisz majsterkować? Spraw sobie taki oto zestaw narzędzi 21 w 1, dzięki któremu naprawisz każdy smartfon - i nie tylko!

14. Magnetyczny organizer kabli Baseus

Organizer kabli marki Baseus z magnetycznymi mocowaniami na przewody. Mieści także grubsze przewody, także te w oplocie.

15. Triggery do gry na smartfonie

Często grasz na smartfonie w FPSy? Prawdopodobnie zrobisz doskonały użytek z tych oto triggerów, znacząco uprzyjemniających wirtualną rozgrywkę.

16. Szybka ładowarka Baseus 18W

Bardzo dobrej jakości szybka ładowarka Baseus z obsługą Quick Charge 3.0, o mocy 18 W.

17. Adapter OTG dla USB-C

Adapter USB-C do USB-A OTG pozwoli na przykład podłączyć pendrive'a z danymi pod smartfon. Na pewno znajdziecie dla niego także wiele innych zastosowań.

18. Kabel z magnetyczną końcówką od Baseus

Praktyczny przewód USB z magnetyczną, wymienną końcówką. Wygodne rozwiązanie.

19. Rozgałęziacz USB-C do USB-C i jack 3.5 mm

Doskwiera Ci brak złącza jack 3.5 mm w smartfonie? Rozwiązaniem problemu jest ten oto adapter, który pozwoli podpiąć pod smartfon jednocześnie kabelek USB-C oraz słuchawki korzystające z często obecnie usuwanego przez producentów złącza.

20. Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Air 2SE

Jedne z najnowszych słuchawek w ofercie Xiaomi. Są ładne, niedrogie i grają całkiem przyzwoicie.

21. Samochodowy uchwyt magnetyczny na smartfon

Magnetyczny uchwyt samochodowy na smartfon, montowany na kratkę nawiewu. Wygodne rozwiązanie, które nie ogranicza widoczności.

22. Uchwyt do trzymania smartfonu

Niektórzy lubią różnego rodzaju akcesoria ułatwiające obsługę smartfonu jedną dłonią. Oto jedno z nich. Do wyboru cała masa wzorów.

23. Pierścień do trzymania smartfonu

24. Pas biegowy z miejscem na smartfon

25. Wentylator zasilany ze złącza USB w telefonie

26. Pojemnik do sterylizacji UV

27. Multiładowarka samochodowa

28. Przejściówka USB-C do micro USB

29. Stojaczek na smartfon

30. Kabel USB-C w oplocie od Baseus - różne kolory

31. Szkło hartowane dla różnych iPhone'ów

32. Słuchawki Xiaomi Airdots - wersja global

Ten pierścień nie tylko ułatwia obsługę smartfonu jedną dłonią i pełni funkcję stojaka, ale współpracuje także z magnetycznymi uchwytami samochodowymi.Saszetka biegowa, w której bez problemu zmieścisz chusteczki do nosa, mały portfel, smartfon i klucze.Niewielki wentylatorek zasilany poprzez złącze Lightning lub micro USB, w sam raz na gorące dni. Nie masz złącza micro USB w swoim smartfonie? Dorzuć do koszyka przejściówkę, którą prezentujemy kilka pozycji niżej.Praktyczne pudełko do dezynfekcji różnych przedmiotów za pomocą promieniowania ultrafioletowego.Ładowarka samochodowa wkładana do gniazdka 12 V. Naładuje aż 4 urządzenia na raz. Tak, obsługuje Quick Charge 3.0.Praktyczna przejściówka z micro USB do USB-C. Nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się przydatna.Przydatny i dobrze wykonany stojaczek na smartfon.Bardzo dobrej jakości długi przewód USB-C w oplocie z podświetlaną końcówką. Tak, wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 3.0.Szkło chroniące ekrany wszystkich najpopularniejszych modeli iPhone'ów. Do wyboru różne szkła dedykowane do konkretnych urządzeń.Kultowe już słuchawki TWS od Xiaomi w nowej, niskiej cenie. Zwróćcie uwagę na to, aby wybrać opcję Global!