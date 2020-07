Xiaomi opatentowało nowy, futurystyczny smartfon

Kolejny oryginalny pomysł.





Xiaomi patentuje futurystyczny smartfon





Xiaomi znane jest ze stworzenia rewolucji na rynku mobilnym – wszystko za sprawą urządzenia Mi Mix pierwszej generacji, które posiadało minimalne ramki otaczające wyświetlacz. W 2019 roku, który zaskoczył wszystkich ekranem oraz jego wyglądem. To urządzenie co prawda nie trafiło do sprzedaży, ale nowy patent chińskiego producenta wskazuje na to, iż przygotowuje on kolejną niespodziankę dla swoich klientów. Do sieci przedostał się patent, który został złożony w Chińskiej, Narodowej Administracji Właśności Intelektualnej (CNIPA).Opisywany, jednak zdjęcia pojawiły się dopiero 10 lipca bieżącego roku i zostały odkryte przez niezawodną ekipę Let’sGoDigital.Zgodnie z patentem, smartfon Xiaomi ma posiadać wyświetlacz, który będzie zajmował niemalże całą obudowę smartfona. Na tylnym panelu znajdzie się miejsce na ogromny– sam aparat będzie posiadał także zmienną ogniskową. Xiaomi nazwało to rozwiązanie jako, co pozwala podejrzewać, iż do fotografowania będą wykorzystywaneW górnej części smartfona znalazło się miejsce na przycisk zasilania i dodatkowy mikrofon, a na dolnej części obudowy mamy znaleźć głośnik, mikrofon główny oraz port USB typu C. Sam patent ujawnia także, iż cały sprzęt będzie w stanie połączyć się z sieciami bezprzewodowymi 5G. Zmienna ogniskowa w aparacie, co da użytkownikom naprawdę sporą kontrolę nad wykonywanymi zdjęciami.Warto pamiętać, iż to wszystkoW przeszłości jednak Xiaomi wykorzystywało niektóre pomysły ze swoich patentów w urządzeniach, które trafiały do regularnej sprzedaży.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać i obserwować całą sytuację.Źródło: GizmoChina / fot. Let'sGoDigital