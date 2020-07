To mogą być pierwsze komputery Apple z procesorami ARM

Lista przedostała się do sieci.





Nowy MacBook jeszcze w 2020 roku





Apple przygotowuje się do zaprezentowania swoich pierwszych. Amerykańska firma wywołała swoiste poruszenie na rynku informując, iż nie będzie dłużej korzystała z rozwiązań Intela. Do sieci przedostała się lista sprzętów, które jako pierwsze mogą otrzymać nowe procesory. Trzeba przyznać, iż jest ona bogata. Dane pochodzą bezpośrednio od analityka Ming-Chi Kuo, który w przeszłości dostarczał już sprawdzonych informacji na temat sprzętów Apple.Pierwsze komputery Apple, które doczekają się procesorów ARM, to modele takie, jakOkazuje się więc, że już na start użytkownicy otrzymają trzy konfiguracje sprzętu do wyboru. Na ten moment nie ma ani jednego przecieku dotyczącego wprowadzenia przez Apple układów ARM do innych komputerów: takich, jak „zwykłe”Pierwszy komputer, który wejdzie do masowej produkcji w 2020 roku,. Może, ale nie musi dołączyć do niego któryś z nowych MacBooków Air, jednak nie jest to potwierdzona informacja. Oficjalna wysyłka sprzętów do klientów miałaby zacząć się albo w okresie przedświątecznym albo. Na premierę nie trzeba będzie więc długo czekać.W drugim oraz trzecim kwartale 2021 roku na rynku mamy zobaczyć, które będą działały na autorskich procesorach amerykańskiego producenta. Każdy z MacBooków ma także korzystać z nowego ekranu z wyświetlaczem mini-LED oferującym znacznie lepszy kontrast niż ma to miejsce w dotychczasowych konstrukcjach.Póki co musimy więc cierpliwie czekać.Źródło: TheVerge / fot. Tianyi Ma - Unsplash