Ta inteligentna opaska jest w ostatnim czasie najpopularniejsza na świecie - zgadniecie która?

Xiaomi ma sposób na udane opaski

Już 15 lipca 2020 roku na rynku globalnym pojawi się Xiaomi Mi Band 5. Okazuje się jednak, że to właśnie poprzednia generacja inteligentnej opaski chińskiego producenta stała się prawdziwym hitem. Tak dużym, że sam producent zdecydował się nim pochwalić na swoim koncie na Twitterze.Według raportu Canalys,. Sukcesu nie trzeba było jednak daleko szukać. Już od pierwszych generacji sprzętu spod serii „Mi Band”, Xiaomi skutecznie zainteresowało użytkowników oferując świetny stosunek jakości do ceny. Firma pierwotnie sprzedała milion sztuk modelu Mi Band w pierwsze dziewięć miesięcy. Druga generacja osiągnęła ten pułap w dwa miesiące. Xiaomi Mi Band 3 sprzedał się w milionie egzemplarzy w 17 dni, a Mi Band 4 trafił do miliona klientów w zaledwie… nieco ponad tydzień,Nie trzeba nikogo przekonywać, iż Xiaomi Mi Band 5 niemalże na pewno będzie hitem sprzedażowym chińskiej firmy. W ciągu ostatnich pięciu lat,i przedsiębiorstwo nie chce się zatrzymywać na takim wyniku.Na rynku inteligentnych sprzętów ubieralnychProdukty trzech wymienionych marek różnią się jednak od siebie i z założenia mają trafiać do zupełnie innych klientów. Przedział cenowy w jakich są one dostępne również jest szeroki.Xiaomi i opaski z serii Mi Band stały się sukcesem. W modelu Mi Band 5 tego typu filozofia się nie zmieni, a chińska firma wie, że jest to czynnik, który gwarantuje jej sukces.Źródło: Gizmochina / fot. Xiaomi