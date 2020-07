Xiaomi Mi Band 5 w Polsce już 15 lipca. Niektórzy mogą być rozczarowani

A miało być tak pięknie.





Nie mamy dobrych wieści na osoby wyczekujące premiery opaski sportowej Xiaomi Mi Band 5 w Polsce. Globalna wersja najpopularniejszego gadżetu ubieralnego w ofercie lubianego producenta z Chin zadebiutuje w naszym kraju bez funkcji, na które z wytęsknieniem czekało wiele osób.Polska premiera Xiaomi Mi Band 5 odbędzie się już 15 lipca o godzinie 14:00. Część osób spodziewało się, że najnowsza wersja urządzenia, wzorem wariantu z rynku chińskiego, pozwoli na dokonywanie płatności zbliżeniowych za sprawą modułu NFC. Z przykrością informuję, że. Niestety, globalna wersja opaski Xiaomi pozbawiona jest większej liczby funkcji.Mi Band 5 sprzedawany w Polsce nie zostanie wyposażony w, czyli pulsoksymetr. Moduł ten pozwala w nieinwazyjny sposób mierzyć saturację krwi (jej wysycenie tlenem). Sprawdzone źródło donosi, że zabraknie również wsparcia dla asystenta głosowego, który to mankament odczują zapewne nieliczni.Nowa opaska sportowa Xiaomi to przede wszystkim większy i czytelniejszy ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala, rozdzielczości 126x294 pikseli i jasności do ok. 450 cd/m2. Bateria o pojemności 100 mAh powinna zapewnić do 14 dni pracy na jednym, trwającym ok. 2 godzin ładowaniu (za pomocą nowej ładowarki magnetycznej).Pomimo że do polskiej premiery Xiaomi Mi Band 5 zostało jeszcze kilka dni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić ją już teraz. Chiński wariant opaski da się znaleźć na Allegro i AliExpress. Dosłownie dwa dni temu prezentowaliśmy Wam najlepsze oferty na Xiaomi Mi Band 5 z obu tych serwisów.Wiele osób zastanawia się, czy warto kupić Xiaomi Mi Band 5, skoro wciąż nie oferuje ona NFC. Czy warto kupić Xiaomi Mi Band 4 w 2020 roku? na te pytania odpowiedzieliśmy w naszym porównaniu Xiaomi Mi Band 4 i Mi Band 5 Źródło: Xiaomitoday.it