Topowa wydajność za mniej niż 1900 zł. POCO F2 Pro dostępny w super cenie

Xiaomi Poco F2 Pro w promocji

Czy można kupić flagowca zarazem nie płacąc za niego jak za zboże?zdaje się odpowiadać twierdząco na to pytanie. Dzisiaj znajdziemy go w ofercie sklepu Banggood za mniej niż 2 tys. złotych.Jakość wykonania smartfonu jest zaskakująco wysoka – ramkę wykonano z metalu, a ochronę przodu i tyłu urządzenia zapewnia Corning Gorilla Glass 5. Na górnej krawędzi Poco F2 Pro umieszczono sensor podczerwieni, który w połączeniu z aplikacją Mi Pilot pozwala sterować domowym sprzętem RTV. Znajdziemy tu także wysuwaną kamerkę selfie, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Po prawej stronie znajdziemy przyciski regulacji głośności i zasilania, natomiast na dolnej krawędzi umieszczono gniazdo SIM, gniazdo USB-C, mikrofon oraz głośnik.Jakość wyświetlacza stoi na bardzo wysokim poziomie dzięki jasności na poziomieoraz współczynnikowi kontrastu. Bez względu na porę dnia, użytkownicy POCO F2 Pro mogą cieszyć się jasnym, pełnoekranowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,67”.Sercem Xiaomi Poco F2 Pro jest procesor, który wspiera łączność. Producent zastosował technologię chłodzeniaz komorą parową, pokrytą warstwami grafitu i grafenu, by zapewnić niską temperaturę urządzenia nawet podczas dużego obciążenia. Za zasilanie odpowiada pojemna bateria. Smartfon charakteryzuje się szybkim ładowaniem o mocy, co oznacza że naładowanie go do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowanie naładowane jest do pełna.Aparat o rozdzielczości 64 MP wyposażony jest w sensor, co przekłada się na wyraźnie i pełne szczegółów zdjęcia. Obiektyw ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123° pozwoli na ujęcie pięknych widoków oraz zdjęć grupowych. Natomiast obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP odpowiadają za uchwycenie szczegółów z małej odległości z efektem bokeh.Smartfonw konfiguracji 6GB RAM i 128GB pamięci masowej kupimy aktualnie