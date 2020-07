Dwa rankingi potwierdziły, kto oferuje najszybszy internet LTE w Polsce

Sprawdzono jakość dostawców Internetu mobilnego 3G/LTE.

Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie, który operator w Polsce oferuje najszybszy internet w. Czerwcowe rankingi SpeedTest.pl oraz RFBENCHMARK wskazały, że ostra rywalizacja T-Mobile i Orange trwa w najlepsze.SpeedTest.pl donosi , że czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym wzrost średnich prędkości pobierania danych był zauważalny i wystąpił u wszystkich operatorów.przygotowany został na podstawie wyników testów sieciach 3G i LTE wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnych. W czerwcu średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 25,62 Mb/s, co daje 5,5% wzrostu w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W dalszym ciągu najszybszy Internet mobilny w Polsce. Kolejne miejsca należą do Orange (28,24 Mb/s), Play (22,92 Mb/s) i Plusa (22 Mb/s).

Średnia prędkość pobierania danych według SpeedTest.pl

T-Mobile na pierwszym miejscu wśród dostawców Internetu mobilnego 3G/LTE / foto. SpeedTest.pl

Ranking operatorów komórkowych RFBENCHMARK

Średnia szybkość pobierania i wysyłania danych w czerwcu 2020 / foto. RFBENCHMARK

jest bardzo zbliżony do zestawienia mieszanego 3G/4G. Główne różnice sprowadzają się do wyższych prędkości pobierania danych. W czerwcu prędkość ta w sieciach 4G LTE wyniosła 28,89 Mb/s, co oznacza przyspieszenie na poziomie 6,7% względem maja. Najszybszy Internet LTE dostarczaKolejne miejsca w zestawieniu należą do: Orange (31,24 Mb/s), Play (25,75 Mb/s) i Plusa (24,88 Mb/s).W czerwcu RFBENCHMARK odnotował zdecydowany przyrost liczby wykonanych pomiarów. Użytkownicy aplikacji mobilnej wykonali 141346 testów. To prawie 34% wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.89,08% wykonanych pomiarów odbyło się przy użyciu technologii 4G. Z kolei 10,80% testów wykonano w technologii 3G. W ramach technologii 2G wykonano marginalną liczbę pomiarów – 0,12%.Według RFBENCHMARK,w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Osiągnął to dzięki rezultatowi. Operator o charakterystycznym kolorze magenty zwyciężył także w kategorii najniższej wartości ping (35,26 ms).W trzeciej z klasyfikowanych kategorii w majowym rankingu RFBENCHMARK, średniej szybkości wysyłania danych w sieci LTE, prowadzenie utrzymało Orange (13,02 Mb/s).T-Mobile utrzymał wywalczone w zeszłym miesiącu prowadzenie, ale ponownie była to zacięta walka. Zwycięzca zanotował 27,61 Mb/s, podczas gdy Orange, które zajęło drugie miejsce, 26,87 Mb/s. Na trzecim miejscu znalazł się Plus (24,77 Mb/s), a ostatnie miejsce przypadło Play (23,48 Mb/s).Źródło: RFBENCHMARK / SpeedTest.pl