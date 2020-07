Tak może wyglądać nowy Google Home. Do sieci trafiły zdjęcia

Sprzęt trafił do certyfikacji.





Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Nowy głośnik Google będzie duży





Google powoli przygotowuje się do zaprezentowania. Amerykańska firma zaliczała mniejsze lub większe wpadki w kontekście przecieków, jednak tym razem mamy do czynienia z prawdziwą bombą. Do sieci przedostały się zdjęcia z procesu certyfikacyjnego, które mają przedstawiać. Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda co najmniej… dziwnie.Kolejna generacja Google Home pojawiła się w FCC oraz japońskim odpowiedniku Federalnej Komisji Łączności. To właśnie z Japonii pochodzą zdjęcia, które trafiły do internetu. Na pierwszy rzut oka, kolejna generacja Google Home różni się od sprzętu, który został oficjalnie zaprezentowany w 2016 roku. Uwagę zwraca również zasilacz na prąd stały,. Druga zmiana, to implementacja, który jest oczywiście standardem technologicznym w obecnych czasach.Co ciekawe, nowa generacja głośnika Google Home może być naprawdę spora – pod względem wysokości, certyfikowany sprzętTo sporo, biorąc pod uwagę jego głównego konkurenta w postaci trzeciej generacji głośnika Amazon Alexa. Google Home przeznaczony na 2020 rok przypomina również sprzęty Nest. Na obudowie znalazło się miejsce na przełącznik do wyciszenia Asystenta, a także przyciski stricte dotykowe – nie wiadomo jednak, za jakie funkcje będą one odpowiadać.Największą niewiadomą pozostają dwie rzeczy – cena, którą trzeba będzie zapłacić za nowy sprzęt od Google oraz przede wszystkim jGoogle wie, iż ma do czynienia z naprawdę pojemnym rynkiem oraz wieloma sprzętami konkurencji. Firma podchodziła do tej pory, jednak pozostaje mieć nadzieję, że tym razem będzie nieco inaczej.Źródło: Twitter / fot. zrzut ekranu Twitter - Android TV Guide