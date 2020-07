Smartfony Samsunga też (podobno) bez ładowarek w zestawie

Źródło: Samsung

Smutna rzeczywistość

Nie tak dawno świat obiegła plotka, jakoby Apple planowało przestać dołączać do smartfonów ładowarek i słuchawek. Reakcja użytkowników była oczywista – na giganta z Cupertino wydało się wiadro pomyj.Koreański producent podobno rozważa scenariusz zainicjowany przez Apple. Co jest powodem? Przede wszystkim chęć utrzymania kosztów smartfonów na „niskim poziomie”. Cena akcesoriów wtedy się zapewne zwiększy.Po pierwsze – nie każdy. Po drugie – taki krok podjęty przez producentów może prowadzić do powstania kolejnych absurdów. Sprzedawanie wybrakowanych zestawów to jedno, ale oferowanie ładowarek za znacznie wyższą cenę niż dotychczas to już zupełnie inna kwestia.Trudno przy tym mieć nadzieję, że ceny smartfonów magicznie spadną o kilkaset złotych. Usunięcie z pudełka adaptera i kabla spowoduje obniżkę może na poziomie kilkudziesięciu lub stu złotych. Rzecz jasna tego nie możemy wiedzieć, lecz trudno mi sobie wyobrazić inny scenariusz.. Dopiero wtedy dowiemy się czy giganci naprawdę okroją to, co znajduje się zazwyczaj w pudełkach.Źródło: SamMobile / Foto. instalki.pl