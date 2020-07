Polacy coraz chętniej korzystają z rozwiązań Smart TV

Smart TV w Polsce to norma

„Ostatnie miesiące to dla większości z nas czas spędzony głównie w domu. Szukając rozrywki i atrakcyjnych filmów, gier czy koncertów, chętniej odkrywaliśmy nowe możliwości swoich telewizorów Smart TV, co odzwierciedla wzrost liczby aktywnych użytkowników. W Samsung Smart TV znajdujemy najbardziej popularne aplikacje VOD, zarówno polskie, jak zagraniczne, które wraz z atrakcyjną ofertą, zawsze są pod ręką. Nie musimy czekać do wieczora, aby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu, zaplanowany w ramówce. Zobaczymy go wtedy, gdy chcemy. To inteligentne urządzenia zapewniające komfort, do którego szybko się przyzwyczajamy”

Globalna dominacja inteligentnych telewizorów jest faktem. Jak wynika z danych firmy badawczej Omdia – 8 na 10 sprzedawanych na świecie telewizorów to modele. Co więcej dane pokazują także, że udział inteligentnych telewizorów w całkowitej sprzedaży telewizorów wzrósł z 68,3 procent w pierwszym kwartale 2018 r. do 81,2 procent w pierwszym kwartale 2020 r.W pierwszej połowie 2020 roku Polacy kupilii aż 95% z nich to modele Smart TV. Już ponad 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce aktywnie korzysta z Samsung Smart TV. W pierwszym kwartale br. platforma zyskała na popularności z ponad 25 proc. wzrostem liczby aktywnych użytkowników w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.– komentuje Grzegorz Stanisz, Szef działu RTV w Samsung Electronics Polska.