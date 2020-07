Gdzie kupić Xiaomi Mi Band 5? Przegląd najlepszych ofert

Mi Band 5 z AliExpress

Mi Band 5 z Allegro

Opaska Xiaomi Mi Band 5 to urządzenie, na które z niecierpliwością czeka wielu użytkowników. Producent nie ogłosił jeszcze daty europejskiej premiery gadżetu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić go już teraz.Osoby posiadające opaskę starszej generacji z pewnością zadają sobie pytanie czy warto zamienić "czwórkę" na najnowszy model. Zmiany nie są rewolucyjne, a w wśród nowości warto wymienić większy ekran, wygodniejsze magnetyczne gniazdo ładowania czy więcej trybów sportowych. Szczegóły znajdziecie w porównaniu specyfikacji Mi Band 5 i Mi Band 5 Mi Band 5 można aktualnie kupić z kilku źródeł, a z tego artykułu dowiecie się, gdzie szukać opaski w najlepszej cenie. Pamiętajcie, że aktualnie nie jest jeszcze dostępne globalna wersja opaski więc oferty dotyczą wersji CN. Nie jest to wielka przeszkoda, opaska wspiera język angielski, a w momencie globalnej premiery powinna otrzymać aktualizację dodającą nowe języki, w tym j. polski.Xiaomi Mi Band 5 | foto. XiaomiTo prawdopodobnie najlepsza metoda na zakup opaski dla osób, które nie chcą przepłacać. Na popularnej platformie handlowej znajdziemy dziesiątki ofert, warto wybierać zaufanych i popularnych sprzedawców, co uchroni nas przed podróbkami. Zamawiając z tego źródła trzeba liczyć się oczywiście z oczekiwaniem na przesyłkę - obecnie może to być 2-3 tygodnie.Opaska dostępna jest też u polskich sprzedawców na Allegro. Importerzy dość szybko ściągnęli towar z Chin zatem nie brakuje ofert z dostawą bezpośrednio z Polski. Oczywiście cena jest odpowiednio wyższa - aktualnie za Mi Band 5 trzeba zapłacić ok. 198 zł, zainteresowanych odsyłamy na Allegro Xiaomi Mi Band 5 prawdopodobnie zadebiutuje w Europie jeszcze w lipcu jednak do sprzedaży może trafić dopiero w przyszłym miesiącu. Wciąż nie wiemy, czy producent zdecyduje się również na wprowadzenie wersji z NFC.