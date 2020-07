Monstrualny SSD 100 TB. Nimbus Data ExaDrive DC100 wszedł do sprzedaży

Największy SSD na świecie od Nimbus Data Pojemności nośników SSD i poczciwych HDD nieustannie rosną, chociaż w większości przypadków wymagania typowych użytkowników aż tak mocno się nie zmieniły. W wielkich centrach archiwizacyjnych (np. CERN) wciąż wykorzystuje się pojemne i tanie taśmy magnetyczne, wiele serwerowni potrzebujących ogromu powierzchni na pliki wybiera HDD dla oszczędności, a nie licząc się tak mocno z kosztami, można postawić na bardzo pojemne SSD. Nawet 100 TB!



W sektorze zwykłych domowych konsumentów i do mniej wymagających zastosowań profesjonalnych możemy mówić co najwyżej o SSD o pojemności 4 TB, a od niedawna też 8 TB (np. Samsung 870 QVO czy nawet SSD M.2 NVMe jak w przypadku Sabrent SB-RKTQ-8TB). Wyższe wartości liczone w dziesiątkach TB zarezerwowane są dla klientów serwerowych. Tak było do teraz, bo właśnie dobiliśmy do magicznej bariery 100 TB w jednym SSD. A dokonał tego świeżo wprowadzony do sprzedaży Nimbus Data ExaDrive DC100, nad którym prace trwały 2 lata.



foto. Nimbus Data



Uważam, że łączna pojemność wszystkich znajdujących się w moim domu i używanych w komputerach, jako dyski sieciowe, czy pochowanych w szufladach HDD, SSD, a nawet kart pamięci, pendrivów i wbudowanych w telefony modułów, to całkiem spora powierzchnia na dane. Kilkanaście TB jest jednak niczym nawet przy mniej pojemnym wariancie Nimbus Data ExaDrive DC100. Nośnik SSD sprzedawany jest w edycji 50 TB i 100 TB. Takie pojemności robią ogromne wrażenie, a to nie ostatnie słowo firmy. Nimbus Data już teraz pracuje nad modelami 500 TB! W sektorze zwykłych domowych konsumentów i do mniej wymagających zastosowań profesjonalnych możemy mówić co najwyżej o SSD o pojemności 4 TB, a od niedawna też 8 TB (np.czy nawet SSD M.2 NVMe jak w przypadku). Wyższe wartości liczone w dziesiątkach TB zarezerwowane są dla klientów serwerowych. Tak było do teraz, bo właśnie dobiliśmy do magicznej bariery 100 TB w jednym SSD. A dokonał tego świeżo wprowadzony do sprzedaży Nimbus Data ExaDrive DC100, nad którym prace trwały 2 lata.Uważam, że łączna pojemność wszystkich znajdujących się w moim domu i używanych w komputerach, jako dyski sieciowe, czy pochowanych w szufladach HDD, SSD, a nawet kart pamięci, pendrivów i wbudowanych w telefony modułów, to całkiem spora powierzchnia na dane. Kilkanaście TB jest jednak niczym nawet przy mniej pojemnym wariancie Nimbus Data ExaDrive DC100. Nośnik SSD sprzedawany jest w edycji 50 TB i 100 TB. Takie pojemności robią ogromne wrażenie, a to nie ostatnie słowo firmy. Nimbus Data już teraz pracuje nad modelami 500 TB!



Niecodziennie duży SSD

Jako sprzęt serwerowy można go wybrać w wariancie SAS, ale też tradycyjnym SATA, co nie wiąże się ze zmianą ceny. Z powodu upchnięcia w jednym miejscu tak wielu modułów, zastosowano wymiary 3,5 cala jak przy tradycyjnych dekstopowych HDD. To normalna praktyka w serwerowych pojemnych SSD. Producent zamiast typowych pamięci TLC lub MLC, postawił na eMLC. To nieco wolniejsza odmiana MLC, która może za to pochwalić się znacznie większą trwałością niż typowe MLC.



foto. Nimbus Data





Nimbus Data deklaruje, że liczba operacji IO na sekundę wynosi odpowiednio 11400 i 105000 dla odczytu i zapisu. Z kolei transfer ma sięgać 500 MB/s i 460 MB/s. Czas dostępu wynosi 0,05 ms. Typowe zapotrzebowanie na zasilanie wahać się w przedziale od 8 do 16 W. Patrząc na gwarancję, potencjalni użytkownicy Nimbus Data ExaDrive DC100 otrzymują lepsze warunki niż zwykli domowi konsumenci - 5 lat bez limitów zapisu.



Cena Nimbusa Data ExaDrive DC100 zwala z nóg

Przyszedł czas na najmniej przyjemną część omawiania nowego SSD. Skierowanie produktu na rynek biznesowy i tak monstrualne pojemności wiążą się z iście kosmiczną ceną. Za Nimbusa Data ExaDrive DC100 w wersji 100 TB trzeba zapłacić aż 40 tysięcy dolarów, co po obecnym kursie daje prawie 157,7 tysiąca złotych! Bardziej opłacalne jest zaopatrzenie się w 2 sztuki wariantu 50 TB, gdyż kosztuje "jedynie" 12,5 tysiąca dolarów (nieco ponad 49 tysięcy złotych). To może lepiej już kupić samochód? No tak, ale ludzie zarządzający centrami danych zwykle mają jednak inne potrzeby.





Rynek serwerowy rządzi się innymi prawami niż ten dla zwykłych konsumentów, ale mimo wszystko cieszy parcie do coraz większych pojemności SSD. Im większe nośniki pojawiają się w produkcji, tym warianty o optymalniejszych, choć ciągle wysokich przestrzeniach na dane, stają się popularniejsze i wchodzi w nie więcej producentów. A możliwość wyboru wiąże się z konkurencyjnością. Jeszcze nie tak dawno wybierając SSD 4 TB mogliśmy liczyć głównie na ofertę jednej marki, teraz jest znacznie więcej modeli do bezproblemowego kupienia w samej Polsce, a na światowym rynku można znaleźć też SSD o pojemności 8 TB.



Źródło i foto: Nimbus Data / Rynek serwerowy rządzi się innymi prawami niż ten dla zwykłych konsumentów, ale mimo wszystko cieszy parcie do coraz większych pojemności SSD. Im większe nośniki pojawiają się w produkcji, tym warianty o optymalniejszych, choć ciągle wysokich przestrzeniach na dane, stają się popularniejsze i wchodzi w nie więcej producentów. A możliwość wyboru wiąże się z konkurencyjnością. Jeszcze nie tak dawno wybierając SSD 4 TB mogliśmy liczyć głównie na ofertę jednej marki, teraz jest znacznie więcej modeli do bezproblemowego kupienia w samej Polsce, a na światowym rynku można znaleźć też SSD o pojemności 8 TB.Źródło i foto: Nimbus Data / techspot

Firma pracuje nad kilkukrotnie większymi modelami.