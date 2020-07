Qualcomm Snapdragon 865 Plus to delikatnie ulepszona wersja poprzedniego układu

Już niedługo trafi do smartfonów.





fot. Qualcomm

Snapdragon 865 Plus kusi nowym Wi-Fi





Qualcomm oficjalnie ogłosił wprowadzenie na rynek swojego nowego procesora mobilnego –. To nieco ulepszona wersja modelu Snapdragon 865, który jest już dostępny w smartfonach. Wraz z układem Snapdragon 865 Plus możemy spodziewać się nieznacznych ulepszeń w wydajności, jednak sam układ przede wszystkim poprawia wydajność modułu Wi-Fi odpowiedzialnego za przepustowość przesyłania danych.Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus korzysta zobsługującego połączenia z sieciami bezprzewodowymi nowej generacji 5G. Do tego wszystkiego można dorzucić także, które zapewniają o 10 procent więcej mocy niż w przypadku poprzednika – są one w stanie taktować z prędkością do 3,1 GHz. Podobna sytuacja tyczy się także zintegrowanego układu graficznego Adreno 650 – tu również mamy do czynienia z 10 procentowym wzrostem mocy względem poprzedniego układu. Po raz pierwszy na pokładzie znalazło się również wsparcie dla czipuNajważniejszą zmianą w procesorze Qualcomm Snapdragon 865 Plus jest oficjalne. Tego typu technologia jest w stanie zapewnić przepustowość danych na poziomie 3,6 GB/s działając na pasmach 2,4 oraz 5 GHz. Komu może się to przydać? Przede wszystkim osobom korzystającym z mobilnych gier, które wymagają szybkiego połączenia z internetem do płynnej rozgrywki. Nie bez znaczenia jest fakt, że jednym z pierwszych smartfonów, który zostanie wyposażony w nowy procesor Qualcomma będzieAmerykańska firma zapowiedziała, iż pierwsze smartfony z nowym procesorem zaczną pojawiać się. W lipcu z kolei zobaczymy co najmniej dwie premiery różnych producentów, które będą opierały się o nowy, flagowy układ Qualcomma.Źródło: AndroidPolice / fot. Qualcomm