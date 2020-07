Samsung Galaxy Note 20 Ultra pojawił się w pełnej okazałości na wideo

Na miesiąc przed premierą.





Samsung Galaxy Note 20 Ultra – możliwa specyfikacja





Samsung oficjalnie ogłosił, iżpodczas wirtualnej konferencji Unpacked. Firma rozesłała oficjalne zaproszenia do mediów, jednak to nie one stały się popularne. Do sieci przedostało się wideo, które pokazuje model. Nie, to nie rendery – to rzeczywisty model, który faktycznie może zostać zaprezentowany przez koreańskiego giganta już za miesiąc.Za przeciek odpowiedzialny jest użytkownik „Jimmy is Promo” – ta sama osoba, która wrzuciła do sieci rendery CAD przedstawiające nowego flagowca Samsunga. Na filmie można zobaczyć model Galaxy Note 20 Ultra oznaczony jako SM-N986U w kolorze czarnym. Całość działa pod kontrolą Samsung OneUI w wersji 2.5 – urządzenie pokazane jest obok modelu Note 10 z ubiegłego roku.W porównaniu do Samsunga Galaxy Note 10, model Note 20 Ultra wydaje się być nieco grubszy., która zawiera w sobie aparat fotograficzny. Położenie głośnika oraz miejsca na rysik S-Pen zostało z kolei nieco zmienione w dolnej części obudowy. Na filmie od Jimmy is Promo można także zobaczyć zupełnie nowe funkcje wspomnianego rysika.Samsung Galaxy Note 20 Ultra może zostać wyposażony w, który będzie działał w rozdzielczości WQHD+ - całość ma się. Za sprawne działanie urządzenia będzie odpowiadał procesor Snapdragon 865 lub Exynos 990 w połączeniu z baterią o pojemności 4500 mAh. Na tylnej obudowie użytkownicy znajdą aparat fotograficzny zNa ten moment nie wiadomo tylko, ile trzeba będzie zapłacić za nowego flagowca Samsunga. Można jednak podejrzewać, że iŹródło: XDA / fot. zrzut ekranu z wideo YouTube