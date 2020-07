Zegarki Garmin od teraz naładuje Słońce. Niezwykła funkcja nowych smartwatchy

Takiej technologii bylo trzeba sportowcom.





"Multisportowe zegarki GPS Garmin wybierają sportowcy i podróżnicy, którzy dają z siebie wszystko, by pokonać kolejne kilometry, czy zdobywać kolejne szczyty. Dzięki naszej technologii ładowania energią słoneczną, nowe zegarki Instinct, fēnix 6 i 6S oraz tactix Delta z serii Solar, pozwalają robić im to, co kochają, jeszcze dłużej"

Ambitni amatorzy sportu, a także osoby podchodzące poważnie do swoich treningów wiedzą doskonale, że w poszukiwaniu zegarka do śledzenia aktywności fizycznej swoje kroki powinno się kierować w pierwszej kolejności do marki Garmin, a nie Samsunga, Apple lub Huawei. Firma ta zaprezentowała właśnie arcyciekawe urządzenia z linii Solar Edition, których baterię naładować można za pomocą promieni słonecznych. W jej skład wchodzą popularne zegarki Fenix 6, Fenix 6S, Tactix Delta oraz Instinct. Od teraz w trakcie pokonywania Iron Mana nie będziecie musieli dłużej obawiać się o to, że rozładujecie baterię w zegarku. ;)Popularne outdoorowe serie zegarków z GPS marki Garmin wzbogaciły się właśnie o urządzenia, bedące w stanie zagwarantować jeszcze dłuższy czas działania na baterii. Oprócz czerpania energii z promieni słonecznych nowości ulepszono o aktywności surfingu, jazdy na rowerze MTB oraz wspinaczki.- mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży.Linia Instinct Solar wzbogaci się łącznie o dwa urządzenia - Instinct Solar Surf Edition i Instinct Solar Tactical Edition. Pierwszy z nich został stworzony z myślą o surfingu i ma dodatkowe specjalistyczne funkcje – dostarcza informacji o pływach i falach, jest wodoodporny do 100 metrów głębokości i ma dedykowaną aplikację do mierzenia aktywności, która pomaga lepiej wykorzystać czas spędzony na wodzie. Drugi to zegarek ze specjalistycznymi funkcjami taktycznymi, możliwością pracy z noktowizorem oraz w trybie ukrytym.Dzięki technologii solarnej, przy wystarczającej ekspozycji na słońce i we włączonym trybie Battery Saver, urządzenie zapewnia nieograniczony (!) czas pracy baterii. W trybie Expedition Mode, Instinct Solar działa przez ponad dwa miesiące (!!!) bez ładowania przy włączonym i ponoć jeszcze dokładniejszym pozycjonowaniu GPS niż dotychczas.Garmin Fēnix 6S Pro Solar i Fēnix 6 Pro Solar to flagowe zegarki z soczewką Garmin Power Glass i funkcją Power Manager, gotowe do pracy przez wiele tygodni. Użytkownicy mogą cieszyć aktywnością outdoorową, funkcjami treningowymi, nawigacją czy dostępem do muzyki z serwisów streamingowych. Szeroką gamę aplikacji sportowych w zegarkach Fēnix 6 i 6S Solar uzupełniają dodatkowe funkcje do surfingu, jazdy na rowerze górskim i wspinaczki na ściance.Wydajność baterii fēnix 6S Pro Solar w trybie smartwatch wynosi do dziewięciu dni w pomieszczeniach i do 10,5 dnia przy wystarczającej ekspozycji na słońce, natomiast wydajność baterii fēnix 6 Pro Solar w trybie smartwatch wynosi do 14 dni w pomieszczeniach i do 16 dni przy wystarczającej ekspozycji na słońce.Tactix Delta - Solar Edition to czwarta już generacja zegarków tactix, stworzonych na bazie serii Fēnix. Ten smartwatch z GPS stworzony został zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810, a dzięki ładowaniu energią słoneczną i funkcji zarządzania wykorzystaniem energii, pozwala na pracę do 21 dni w pomieszczeniach i do 24 dni przy wystarczającej ekspozycji słonecznej.Funkcje do działań taktycznych w Tactix Delta - Solar Edition obejmują m.in tryb ukryty, który wyłącza udostępnianie lokalizacji i łączność bezprzewodową oraz przełącznik kill switch, który resetuje wszystkie dane zapisane w zegarku. Konstrukcja łączy 1,4-calowy wyświetlacz z odporną na zadrapania soczewką, czarny stalowy bezel z powłoką DLC, czarną stalową pokrywę tylną z powłoką PVD oraz nowy nylonowy pasek QuickFit z wzmocnionymi szwami i czarnymi metalowymi detalami.Nowe urządzenia Garmina z soczewką Power Glass trafiły już do sprzedaży w Europie. Ich sugerowane ceny wynoszą:Źródło: Garmin