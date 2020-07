Zdumiewająca promocja Huawei. Świetny smartfon za pół ceny w oficjalnym sklepie

Huawei zaskakuje.







Cena Huawei Nova 5T w promocji zaskakuje

Huawei Nova 5T. | Źródło: Huawei

Smartfon Huawei Nova 5T to bez wątpienia jeden z najciekawszych smartfonów, jakie możecie kupić obecnie za ok. 1500 złotych . Ma usługi i aplikacje Google, wyposażony jest we flagowy procesor Kirin 980 znany choćby z Huawei P30 Pro (!), baterię z szybkim ładowaniem 22,5 W, NFC, a także piękny ekran o wąskich ramkach. Miło mi poinformować, że wkrótce dostępny będzie w zdumiewająco dobrej promocji - i to w oficjalnym sklepie Huawei!Firma Huawei zapowiedziała, że 11 lipca smartfon Huawei Nova 5T kupić będzie można w oficjalnym sklepie za! Sugerowana cena tego urządzenia to 1999 złotych, ale bez problemu da się go nabyć od sprawdzonego sprzedawcy za ok. 1300 złotych. Oznacza to, że Huawei oferuje swój sprzęt w cenie niższej aż o 300 złotych. Ze świecą szukać lepszej propozycji w kwocie do 1000 złotych.Aby kupić Huawei Nova 5T za 999 złotych, należy w sobotę, 11 lipca udać się pod ten adres , na stronę produktu w sklepie. Następnie wystarczyło go będzie dodać do koszyka, gdzie rabat zostanie naliczony automatycznie. Operację warto zaplanować i przeprowadzić sprawnie. Liczba urządzeń w promocyjnej cenie na pewno będzie ograniczona.Warto w tym momencie dodać, że już jutro, 9 lipca, w cenie 999 złotych w oficjalnym sklepie Huawei pojawi się wciąż interesujący Huawei P20 . 10 lipca w cenie 499 złotych nabędziecie z kolei Huawei Y6S