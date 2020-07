Rząd potwierdza. Nie będzie kontrowersyjnego podatku

Uff.





Jak wyglądałby rzekomy podatek?





Rzecznik polskiego rządu oficjalnie potwierdził informację, która wielu użytkownikom niemalże na pewno pozwoli odetchnąć z ulgą.. Prezydent Andrzej Duda przekazał, iż tego typu rozwiązanie nie zostanie przez niego podpisane. Nawet wtedy, kiedy odpowiednia uchwała zostałaby przyjęta przez Sejm. Oficjalne potwierdzenie zostało przekazane przez rzecznika rządu, Piotra Müllera.W wypowiedzi dla Radia Plus, rzecznik polskiego rządu przekazał, iż– nie będzie on także w żaden sposób procedowany.- To kończy temat – przekazał Müller. W rządzie mają także nie toczyć się już żadne prace powiązane ze wspomnianym pomysłem.Pierwotnie pomysł podatku od smartfonów został opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od samego początku sytuacja budziła spore kontrowersje oraz. Nie ma co bowiem ukrywać, że tego typu rozwiązanie dotknęłoby nas wszystkich.Podatek od smartfonów. Tego typu podatek miałby rekompensować artystom straty związane z kopiowaniem ich utworów oraz innej pracy. Rzecznika prasowa ZAiKS w rozmowie z serwisem Wprost wyjaśniła, iż pieniądze trafiłyby do aktorów, muzyków, filmowców, naukowców oraz wydawców. Całościowo mogłoby to być nawet 80 milionów euro każdego roku.Do tej pory jednak tego typu opłata była pobierana jedynie od nośników fizycznych, takich jak płyty CD, DVD czy twarde dyski. Serwisy streamingowe zmieniły więc nieco zasady gry i ciężko się temu dziwić.Nie oznacza to jednak, że nie powróci on w przyszłości. Póki co jednak nie mamy się czego obawiać.Źródło: Biznes-Wprost / fot. Freestocks - Unsplash.com