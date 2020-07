Tani Poco M2 Pro zaprezentowany. Na takie smartfony Xiaomi czeka świat

Będzie się dobrze sprzedawał.





POCO M2 Pro - idealny smartfon dla mas

W kwestii ceny POCO M2 Pro mam dobrą i złą wiadomość

Xiaomi na przestrzeni ostatnich lat zyskało tak dużą popularność, że może pozwolić sobie na mocne podniesienie cen swoich najlepszych smartfonów - konsumenci i tak je kupią. Ta konsekwentna realizacja polityki zapowiadanej jeszcze za czasów Hugo Barry na szczęście poszła w parze z wydzieleniem z firmy tańszych marek - Redmi i POCO - i rozwijania ich oferty produktowej. Po kilku atrakcyjnie wycenionych "zabójcach flagowców" marka POCO zaprezentowała w końcu sprzęt ze średniej półki cenowej. Poznajcie POCO M2 Pro.POCO M2 Pro to urządzenie kierowane do szerokiego grona odbiorców, które ma wszystkie cechy potrzebne do tego, aby stać się jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie. Skąd ta śmiała teza? POCO M2 Pro to nieco ulepszona wersja Redmi Note 9 Pro , czyli jednego z najchętniej kupowanych telefonów z całego portfolio Xiaomi. Większości konsumentów nie trzeba niczego więcej.POCO M2 Pro wyposażono w 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, który może podobać się z racji braku notcha. Obiektyw przedniej kamerki umieszczono w centralnej, górnej części wyświetlacza. Mocną stroną smartfonu są pojemna bateria 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 33 W, które do poziomu 50% uzupełni ją w 30 minut.O wydajność tej ciekawej konstrukcji dba Snapdragon 720G i 4 lub 6 GB RAM. Użytkownik na dane otrzyma 64 lub 128 GB pamięci oraz - co wcale nie musi być oczywiste - możliwość rozszerzenia jej poprzez gniazdo na kartę pamięci micro SD.Na zestaw czterech głównych kamer składają się sensory 48 MPix (podstawowy), 8 Mpix (ultraszeroki obiektyw), 5 MPix (z obiektywem makro) i 2 Mpix do pomiaru głębi tła.POCO M2 Pro jest tani - to te dobre wieści. Jego ceny rozpoczynają się od zaledwie 13999 rupii indyjskich (ok. 739 złotych) za najtańszy wariant i wynoszą:- 13999 rupii indyjskich (ok. 739 złotych)- 14999 rupii indyjskich (ok. 792 złotych)- 16999 rupii indyjskich (ok. 898 złotych)Urządzenie sprzedawane będzie początkowo wyłącznie w Indiach, w sieci Flipkart, od 14 lipca. To jest właśnie zła wiadomość. Nie liczyłbym na rychłą premierę urządzenia w Polsce, ale być może dość szybko zadebiutuje ono w Chinach, skąd będzie je już znacznie łatwiej sprowadzić do naszego kraju. Pytanie czy... widzicie w tym sens?Źródło: POCO