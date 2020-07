Data premiery i cena Samsunga Galaxy Note20 ujawnione

Tanio nie będzie.





Data premiery Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20. | Źródło: Xleaks7

Samsung Galaxy Note20 Plus. | Źródło: Max Winebach

Data rozpoczęcia sprzedaży Galaxy Note20

Smartfony Samsung Galaxy Note budzą ogromne emocje już od 9 lat. To właśnie 28 października 2011 zaprezentowano Samsunga N7000 Galaxy Note, który szokował świat rozmiarem swojego ekranu Super AMOLED (imponująca wtedy przekątna 5,3"!) oraz możliwością obsługiwania go za pomocą dołączonego w zestawie i chowanego w obudowie stylusa. Wygląda na to, że mniej niż miesiąc dzieli nas od premiery kolejnych przedstawicieli kultowej linii urządzeń.Według informacji pochodzących z różnych źródeł, południowokoreański producent szykuje specjalne wydarzenie online na 5 sierpnia bieżącego roku. Samsung krocząc śladem Apple chce zorganizować wirtualny event z rozmachem na miarę apple'owskiego WWDC - gwoździem programu ma być seria Note20. Na tym samym pokazie światło dzienne ujrzą również Samsung Galaxy Fold 2 i Galaxy Z Flip 5G.Jeśli wierzyć przeciekom, Samsung Galaxy Note20 będzie pierwszym smartfonem z nowym układem Exynos 992, wykonanym w litografii 5 nm. Innym novum mają być przycisk fizyczne przeniesione na prawą stronę obudowy. Spekuluje się też o ulepszonym oprogramowaniu aparatów i jeszcze większym zoomie cyfrowym.Źródło wskazujące na sierpniową datę premiery podaje, iż sklepowego debiutu Galaxy Note20 należy spodziewać się 21 sierpnia. Przedsprzedaż urządzeń ma ruszyć 6 sierpnia. Cena Galaxy Note20 z 12 GB RAM i 128 GB pamięci na dane ma wynosić aż 1249 euro, czyli ok. 5599 złotych.Kilka dni temu w sieci pojawiły się rendery Samsunga Galaxy Note20 Ultra . Prawdopodobnie zadebiutuje on nie w trakcie konferencji prasowej, a podczas wydarzenia online, równolegle z omawianym tutaj Galaxy Note20. Ceny Galaxy Note20 Plus startować mają z poziomu 1499 euro, czyli ok. 6699 złotych.Źródło: ET News