PlayStation 5 – montaż konsoli może zająć około 30 sekund

Do premiery konsol nowej generacji pozostało jeszcze kilka miesięcy. Już niedługo dzieci (te małe, jak i duże) odpakują upragnione urządzenia na święta Bożego Narodzenia. By taka możliwość w ogóle się pojawiła, sprzęty muszą zostać najpierw… powstać.Wiemy to dzięki japońskiemu serwisowi Nikkei Asia Review, którego redakcja postanowiła wybrać się do fabryki Sony w Kisarazu.Całość jest zautomatyzowana przez roboty od firmy Mitsubishi. Dzięki temu proces tworzenia pojedynczego urządzenia trwa nieco ponad 30 sekund.Co jednak najważniejsze – Sony nieustannie pracuje nad usprawnieniem linii produkcyjnej tak, by wszystko przebiegało jeszcze szybciej i bardziej automatycznie. Możemy być wręcz pewni, że nadchodzące PlayStation 5 również będzie produkowane tak sprawnie.Nie tak dawno przecież mieliśmy do czynienia ze zdjęciem wykonanym w fabryce , gdzie pracownik trzyma złożony już egzemplarz konsoli. Jeśli interesują Was szczegóły procesu produkcji sprzętu, to zapraszamy do lektury niezwykle ciekawego – i wypełnionego masą zdjęć – artykułu źródłowego opublikowanego na łamach Nikkei Asia Review.Źródło: Nikkei Asia Review / Foto. Sony