Dobra karta dźwiękowa to podstawa. Sprawdziłem Sound BlasterX G6

Uniwersalna zewnętrzna karta dźwiękowa.





Jak polepszyć dźwięk na komputerze lub konsoli? Oto odpowiedź

Scout Mode - podbijający głośność dźwięków kroków i inne odgłosy kluczowe w grach

- podbijający głośność dźwięków kroków i inne odgłosy kluczowe w grach SBX - akcentujący tony niskie

- akcentujący tony niskie Gain - przełącznik pozwalający szybko i wygodnie wzmocnić dźwięk po podpięciu słuchawek o wysokiej impedancji pomiędzy L (32-150 omów) i H (150-600 omów)

Sound BlasterX G6 - podpinasz i działa

Jakość dźwięku w Sound BlasterX G6 to poezja

Jak poprawić jakość dźwięku? Zacznij od karty dźwiękowej

Niemal każdy użytkownik komputera lubi od czasu do czasu posłuchać sobie muzyki, obejrzeć film i zagrać w jakąś grę. Większość takich osób chciałaby oczywiście, aby dźwięk dobiegający do ich uszu charakteryzował się najwyższą możliwą jakością - był odpowiednio donośny, przestrzenny, czysty i po prostu brzmiał pięknie. Tylko dobrej jakości sprzęt jest gwarantem usłyszenia subtelnych detali pokroju kroków nadchodzącego przeciwnika i przeładowania przez niego broni w grze online, czy też wybrzmiewających w tle instrumentów muzycznych, niesłyszalnych na najtańszych urządzeniach. Niestety, ludzie tacy zabierają się często za poprawę doznań dźwiękowych zupełnie na opak, inwestując w pierwszej kolejności duże pieniądze w zakup wypasionych głośników lub słuchawek. To błąd. Podstawą dobrze działającego systemu audio jest odpowiednia karta dźwiękowa.Producenci płyt głównych w komputerach stacjonarnych i laptopach proponują graczom znacznie lepsze zintegrowane układy audio niż te, które spotkać można było lata temu. Od dedykowanych rozwiązań dzieli je jednak jakościowa przepaść. Testowana przeze mnie zewnętrzna karta dźwiękowato propozycja będąca w stanie zapewnić fajne brzmienie audio w standardzie 7.1 nie tylko posiadaczom komputerów stacjonarnych, ale także laptopów i konsol do gier pokroju PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.W środku pudełka z kartą oprócz "papierologii" dostarczany jest kabelek USB-A do Micro USB do podłączenia z komputerem oraz przewód optyczny TOSLINK. Urządzenie zamknięte jest w ładnie prezentującej się, niewielkiej obudowie z dobrej klasy plastiku o wymiarach 11 x 7 x 2,5 centymetra. Uroku akcesorium dodaje podświetlony "X" na jego wierzchniej części, a także subtelna iluminacja pokrętła głośności.Karta zasilana jest poprzez port micro USB umieszczony z tyłu obudowy. W jego asyście znajdują się wejście i wyjście liniowe, które pełnią przy okazji funkcję wejścia i wyjścia optycznego. To właśnie za ich pomocą można podłączyć kartę dźwiękową do konsoli.Tuż obok pokrętła głośności usytuowano wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe. Korzystaniu z potencjometru towarzyszy zwiększanie lub zmniejszanie natężenia podświetlenia pokrętła - to ciekawy akcent stylistyczny. Kliknięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku, a jego dłuższe przytrzymanie - przełączenie się na regulację głośności mikrofonu.Na jednym z boków omawianego urządzenia znajdziemy wskaźnik wejścia i wyjścia, sygnalizujący aktualnie regulowany kanał. Dodatkowo, tuż obok znajdują się trzy fizyczne przyciski:Powyższe słowa idealnie opisują proces konfigurowania karty na każdej z obsługiwanych platform. Jeżeli macie zamiar polepszyć jakość dźwięku na konsoli, wystarczy podpiąć urządzenie do portu USB-A, a następnie połączyć je kabelkiem optycznym. To wszystko - od teraz możecie przesyłać dźwięk na słuchawki lub głośniki w o niebo lepszej jakości.W przypadku komputera z systemem Windows 10 proces wygląda z grubsza identycznie. Z grubsza, bowiem w tym wypadku użytkownik może dodatkowo pobrać oprogramowanie Sound Blaster Connect 2 i rzucić się w wir personalizacji... wszystkiego. Za pośrednictwem aplikacji brzmienie można uszyć na miarę swoich potrzeb w najmniejszym detalu. Producent pomyślał o miłośnikach gier komputerowych, przygotowując predefiniowane profile dźwiękowe dla wielu popularnych produkcji. Nie zabrakło rzecz jasna ogólnych profili Film, Gry, Muzyka.Korektor dźwiękowy, ustawienia dźwięku przestrzennego, Dolby, manualne określenie wzmocnienia tonów niskich, Crystalizer - wszystko to można w bajeczny sposób zdefiniować samemu lub zdać się na któryś z trybów automatycznych. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby niczego nie ulepszać i cieszyć się niemodyfikowanym brzmieniem wprost ze źródła.Oprogramowanie Creative pokazuje, że karta Sound BlasterX G6 jest zaprojektowana z myślą o całym spektrum zastosowań. Gracze docenią obecność Scout Mode, pomagającego lepiej usłyszeć najdrobniejsze odgłosy w grach z jak największej odległości. Nieoceniony jest tu także dźwięk 7.1, dający możliwość dokładniejszego określania pozycji wroga w FPSach.Wirtualny dźwięk 7.1, 5.1 i różnego rodzaju jego ulepszenia to także gratka dla filmomaniaków. Dźwięk wielokanałowy można śmiało przesyłać przez wyjście optyczne do zestawu głośników pełniących rolę kina domowego. Soft zachęca do eksperymentowania z ustawieniami i naprawdę warto to robić, by osiągnąć satysfakcjonujące efekty.Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dźwięk wirtualny 7.1 i Dolby Digital nie są wspierane przez konsolę Nintendo Switch. Wszystkie wymieniane wcześniej platformy obsługują natomiast Tryb Scout i SBX.Sound BlasterX G6 to konstrukcja wyposażona w podwójny wzmacniacz słuchawkowy Xamp o impedancji wyjścia na poziomie zaledwie 1 oma. Bi-wzmacniacz jest w stanie napędzić zarówno czułe monitory o niskiej impedancji, jak i słuchawki studyjne dla audiofili o impedancji na poziomie 600 omów. Dwa kanały wyjściowe oddzielone są od siebie i odizolowane, dzięki czemu do karty można jednocześnie podpiąć zarówno głośniki, jak i słuchawki korzystające ze złącza jack 3.5 mm i wygodnie przełączać się między nimi z poziomu oprogramowania.Sound BlasterX G6 korzysta z chipu DAC Cirrus Logic CS43131 ze stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 130 dB i zdolnością dekodowania sygnału cyfrowego do gęstości 32-bitów i 384 kHz. Rolę procesora dźwięku pełni autorski układ Creative SB-Axx1. W przypadku ADC stosunek sygnału do szumu wynosi 114 dB przy maksymalnej rozdzielczości i próbkowaniu 32-bit/192 kHz. Pewnym mankamentem, biorąc pod uwagę cenę urządzenia, jest to, że dźwięk przestrzenny jest tu tylko wirtualizowany. Tyle technikaliów - przejdźmy do praktyki.Nawet jeśli słoń nadepnął Ci na ucho, odczujesz diametralną różnicę pomiędzy Sound BlasterX G6, a dowolną zintegrowaną kartą dźwiękową. Ostatecznie brzmienie zależało będzie rzecz jasna od podłączanych do niej słuchawek lub głośników, ale świetne efekty uzyskać można nawet na całkiem niedrogich urządzeniach.Akcesorium testowałem na słuchawkach ISK MDH8500, Audictus Leader, a także głośnikach Edifier R1600 TIII, a dodatkowymi królikami doświadczalnymi byli moi znajomi porównujący wrażenia odsłuchowe z omawianego tu urządzenia Creative oraz zintegrowanej z płytą główną MSI MPG Z390 Gaming PRO Carbon karty Realtek ALC1220P-VB2.Każdy doświadczył przede wszystkim piorunująco dużego poszerzenia sceny dźwiękowej i zwiększenia szczegółowości odtwarzanych z komputera nagrań. Poszczególne instrumenty stały się lepiej słyszalne, a poszczególne pasma bardziej wyważone, z niewielkim akcentem postawionym na tony wysokie. Zaznaczę tutaj, że do słuchania muzyki najlepiej jest wyłączyć BlasterX Acoustic Engine i cieszyć się jej niepolepszanym brzmieniem.Aktywowanie przełącznika SBX wywołuje efekt "wow" w grach, zwłaszcza kiedy na uszach mamy założone słuchawki. Konsolowcy grający wcześniej na słuchawkach wpiętych do pada mogą mieć problem z powstrzymaniem opadu szczęki - serio. Przestrzeń staje się natychmiastowo bardzo szeroka i trudno nie odnieść wrażenia, jakby otaczał nas dobrej jakości zestaw kina domowego. Oczywiście jest to tylko symulacja, ale naprawdę wierna symulacja.Zewnętrzna karta dźwiękowa Sound BlasterX G6 to najprostszy sposób na poprawę jakości dźwięku na wielu różnych sprzętach na raz. O ile wewnętrzne rozwiązania da się stosować wyłącznie w desktopach, to takie akcesorium z powodzeniem podłączycie pod laptopa, konsole, czy nawet dysponujący odpowiednimi złączami telewizor. Sound BlasterX G6 to uniwersalne i wybitnie proste w obsłudze urządzenie poprawiające doznania odsłuchowe towarzyszące graniu w gry, słuchaniu muzyki, czy też odtwarzaniu filmów. G6 to ze względu na ulepszony wzmacniacz słuchawkowy udana ewolucja pozytywnie ocenianego modelu G5, który na tym polu również potrafił się wykazać.Kartę Sound BlasterX G6 znajdziecie w wielu polskich sklepach, m.in. Sferis - aktualna cena wynosi 665 złotych DAC Cirrus Logic CS43131łatwość instalacji na PC i konsolachdoskonała jakość dźwiękupiękne brzmienie w grach, filmach, muzycepraktyczny podświetlany potencjometrwejście i wyjście optycznerewelacyjne oprogramowanie Sound Blaster Connect 2wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wyglądkompaktowe wymiaryobudowa mogłaby być metalowadźwięk 5.1/7.1 jedynie wirtualizowany