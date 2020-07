Redmi K30 Ultra z procesorem od MediaTek? Szykuje się zwrot akcji

Kiedy premiera?

Redmi K30 Ultra przypominać będzie - podobno - Redmi K30 Pro l Źródło: Xiaomi

Wydawać by się mogło, że nie zobaczymy nowego przedstawiciela serii Redmi K30. Na rynku pojawiło się już bowiem co najmniej kilka odsłon tegoż smartfona. Nic bardziej mylnego!Choć jeszcze wiele na temat urządzenia nie wiemy, to wszystko wskazuje na to, iż będziemy mieli do czynienia z dosyć mocnym sprzętem.Ma ono swoje powiązania z modelem Redmi K30 Ultra. W informacjach przy nim zawartych znajdują się dane o m.in. o poczwórnym aparacie, z czego główny charakteryzować się ma sensorem o rozdzielczości 64 Mpix, oraz wysuwaną przednią kamerą.Co jednak ciekawsze, Redmi K30 Ultra nie ma być wyposażony w procesor od Qualcomm, ale MediaTek. To jednak na razie jedyne dane, jakie zostały wyciągnięte z oficjalnego kodu w MIUI 12. Z pogłosek opublikowanych za pośrednictwem portalu Weibo wiemy nieco więcej.Zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 4500 mAh. Kiedy dowiemy się szczegółów od samego Xiaomi? Tego dokładnie nie wiadomo, lecz mówi się już o nadchodzących tygodniach. Pozostaje czekać.Źródło: XDA-Developers / Foto. Xiaomi