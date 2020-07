PlayStation 5 w czarnej odsłonie wygląda cudownie. Zobaczcie sami

Prezentuje się elegancko.





Oficjalny wygląd konsoli PlayStation 5 wzbudził niemałe kontrowersje wśród konsolowej społeczności graczy., a część osób niezrozumiała postępowania Sony. Do tego wszystkiego doszedł biały kolor, który spotęgował mieszane odczucia. A co jeśli postawiłoby się na czarne wzornictwo?Postanowiła sprawdzić to redakcja portalu LetsGoDigital, która przygotowała. Trzeba przyznać, że konsola prezentuje się teraz… dużo lepiej. Subtelne niebieskie podświetlenie dodaje urządzeniu charakteru i jednocześnie sprawia, że wygląda ono nadal futurystycznie, ale również bardziej elegancko.Holendrzy porównali przy okazji PlayStation 5 z Xbox Series X . Nie da się ukryć, iż konsola Microsoftu nadal nieco bardziej pasuje do modnych dzisiaj minimalistycznych trendów. Sprzęt od Japończyków przy amerykańskim dziele nieustannie zdaje się krzyczeć futuryzmem, ale już nieco mniej.Znam ludzi, którzy nie rozumieją mojego zachwytu „lodówką” i uważają ją po prostu za coś brzydkiego. Opinii jest tyle, ile ludzi na świecie i należy to uszanować. Koniec końców to nie wygląd decyduje o tym, kto wygra generację konsol.Gry i cena. Te dwa słowa chyba są kluczem do zdobycia pierwszego miejsca.Źródło: LetsGoDigital / Foto. LetsGoDigital