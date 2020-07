Xiaomi Mi Note 10 Lite taniej o 400 złotych. Ciekawa promocja

To się opłaca.





Zalety Xiaomi Mi Note 10 Lite - jest ich całkiem sporo

Xiaomi Mi Note 10 Lite w pełnej krasie. | Źródło: Xiaomi

Promocja na Xiaomi Mi Note 10 Lite? Proszę bardzo, oto ona. Przeglądając ofertę popularnego wśród Polaków chińskiego sklepu Banggood natrafiliśmy na smartfon Xiaomi Mi Note 10 Lite, sprzedawany w cenie zaledwie $299 za wersję 6/64GB. Wysyłka Priority Line (dodatkowe 13,67 złotych) stanowi gwarancję uniknięcia dodatkowych opłat. Czy warto kupić Xiaomi Mi Note 10 Lite w tej cenie? Uważamy, że tak.Jeden z najnowszych smartfonów marki Xiaomi to jedna z najczęściej polecanych propozycji w cenie do ok. 1500 złotych. Wyceniony w oficjalnej dystrybucji na 1599 złotych sprzęt to przede wszystkim piękny, 6,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2340 pikseli oraz wysoka jakość wykonania. Co jeszcze?Recenzenci chwalą Xiaomi Mi Note 10 Lite za długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie 30 W oraz dobre działanie aparatów - zarówno tylnych, jak i tego przedniego. Urządzenie bez problemu radzi sobie z wymagającymi grami 3D i oferuje łączność NFC, umożliwiającą dokonywanie płatności zbliżeniowych.Aby skorzystać z oferty i kupić Xiaomi Mi Note 10 Lite w cenie $299 (ok. 1189 zł), przejdźcie pod ten adres . Dostępny jest też wariant 6/128GBŹródło: Banggood