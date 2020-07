Wyciekły ceny Samsunga Galaxy Watch 3

Sporo osób może się zniechęcić.





Samsung Galaxy Watch 3 będzie dostępny w wielu wersjach





fot. Evan Blass

Samsung przygotowuje się do zaprezentowania swojego nowego, inteligentnego zegarka -. Do sieci nie po raz pierwszy przedostały się informacje na temat tego sprzętu, jednak tym razem mamy do czynienia z przeciekami, które zainteresują wszystkich fanów koreańskiej marki. Evan Blass, popularny leakster znany w świecie mobilnym udostępnił w sieci p. Trzeba przyznać, że będzie ona wysoka.Wygląda na to, że Samsung będzie chciał wprowadzić na rynek naprawdę sporo modeli swojego inteligentnego zegarka. Użytkownicy otrzymają do wyboru rozmiarKażdy z zegarków będzie wykonany ze stali nierdzewnej - będą one jednak różniły się od siebie kolorami oraz możliwością połączenia się z siecią bezprzewodową LTE. Można założyć, że całość będzie działać w oparciu o technologię e-SIM, która staje się coraz bardziej popularna - także w naszym kraju.Użytkownicy otrzymają także możliwość zakupu zegarka wykonanego z tytanu - to będzie najdroższa propozycja Samsunga w kontekście modelu Galaxy Watch 3. Za opisywany model trzeba będzie(około 2400 złotych). Pozostałe zegarki mają kosztować w okolicach. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 1600 złotych.Jak widać smartwatch Samsunga podrożał o ponad 70 dolarów względem swojej pierwszej wersji. Cena 400 dolarów to segment cenowy, w którym dominuje obecnie Apple ze swoim zegarkiem Watch. Samsung będzie musiał się więc naprawdę postarać, aby przyciągnąć do siebie klientów. Smartwatch zaoferuje użytkownikom głośnik,Oficjalna premiera Samsunga Galaxy Watch 3Źródło: PhoneArena / fot. Evan Blass