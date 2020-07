Motorola prezentuje smartfona One Fusion

Jak wygląda jego specyfikacja?





fot. Motorola

Motorola One Fusion z niezłym aparatem





Motorola bez większej “pompy” zdecydowała się zaprezentować swój nowy smartfon -. Urządzenie posiada nieco słabszą specyfikację od modelu One Fusion+ oraz zostało pozbawione jednej z funkcji. Czego więc dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy?to smartfon, który został wyposażony w ekran o przekątnej 6,5 cala działający w rozdzielczości HD+. Za sprawne działanie urządzenia w tym wypadku ma odpowiadaćużytkownika - ostatni z elementów można na całe szczęście rozszerzyć za pomocą karty micro SD. W modelu One Fusion producent zdecydował się na implementację akumulatora o pojemności 5000 mAh. To bardzo przyzwoita decyzja, która na pewno przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu w porównaniu do smartfonów konkurencji. Po wyjęciu z pudełka urządzenie pracuje pod delikatnieMotorola One Fusion została wyposażona wna tylnej obudowie. W tym przypadku znajdziemy tam główny sensor o rozdzielczości 48 Mpix oraz aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 megapikseli, obiektyw makro 5 Mpix oraz pozostałe, pomocnicze oczko o rozdzielczości 2 Mpix. W przypadku aparatu do selfie będziemy mieć do czynienia z kamerką o rozdzielczości 16 Mpix.Na papierze aparat nowej Motoroli One Fusion spisuje się więc naprawdę nieźle.Motorola One Fusion trafi do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych. Obecnie smartfon jest dostępny jedynie na rynku Ameryki Łacińskiej, jednak w najbliższych tygodniach powinien trafić również i do Europy. Producent wycenił swój sprzęt na 199900 chilijskich peso, co w przeliczeniu na złotówki daje. To bardzo przyzwoita cena, jak za urządzenie o tej specyfikacji.Źródło: Motorola / fot. Motorola