Te słuchawki Bluetooth zadziałają jako tłumacz nawet offline. Timekettle M2

Pierwsze na świecie słuchawki z tłumaczem offline Bezprzewodowe niewielkie słuchawki dokanałowe to coś, na co modę wprowadził Apple. Mamy coraz więcej modeli, ale Timekettle to pierwsze z nich, które łączą zwyczajną funkcjonalność słuchawek Bluetooth i tłumacza, który działa bez połączenia z Internetem.



To już drugi projekt specjalistów z zespołu Timekettle. Edycja M2 została poprawiona i przeprojektowana, ale jej główną atrakcją jest możliwość działania offline jako tłumacz. Oczywiście i tak wymagane jest sparowanie z telefonem i korzystanie z dedykowanej aplikacji, ale część bazy danych można ściągnąć na smartfon i cały proces odbywa się lokalnie.





Pełny tłumacz działa z 40 językami i 93 akcentami, w tym polskim. Korzysta aż z 4 silników translacji (Google, iFlytek, Microsoft, Timekettle). Niestety funkcja offline nie wspiera naszego języka, ale jeśli zna się angielski, to można użyć tłumaczenia pomiędzy nim, a chińskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim i rosyjskim (ale nie pomiędzy nimi bezpośrednio, wyłącznie z angielskim). To już drugi projekt specjalistów z zespołu Timekettle. Edycja M2 została poprawiona i przeprojektowana, ale jej główną atrakcją jest możliwość działania offline jako tłumacz. Oczywiście i tak wymagane jest sparowanie z telefonem i korzystanie z dedykowanej aplikacji, ale część bazy danych można ściągnąć na smartfon i cały proces odbywa się lokalnie.Pełny tłumacz działa z 40 językami i 93 akcentami, w tym polskim. Korzysta aż z 4 silników translacji (Google, iFlytek, Microsoft, Timekettle). Niestety funkcja offline nie wspiera naszego języka, ale jeśli zna się angielski, to można użyć tłumaczenia pomiędzy nim, a chińskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim i rosyjskim (ale nie pomiędzy nimi bezpośrednio, wyłącznie z angielskim).



Translacja na kilka sposobów

Słuchawki można ustawić w 3 tryby tłumacza. Najciekawszy z punktu widzenia rozmowy w 2 osoby jest Touch Mode. Przekazujecie jedną ze słuchawek waszemu rozmówcy i każdy z was dotyka jej przed rozpoczęciem wypowiedzi. Tłumaczenie odbywa się w obie strony i nie jest inwazyjne dla otoczenia - nikt poza wami nie słyszy generowanej cyfrowo mowy.



Pełna lista wspieranych języków / foto. Timekettle @ Indiegogo



Lesson Mode zbiera dźwięki z mikrofon telefonu, pokazuje i zapisuje na nim tekst, a tłumaczenie audio kierowane jest do słuchawek. Speaker mode to coś podobnego do Touch Mode, ale nie ma potrzeby przekazywania jednej ze słuchawek, rozmówca mówi do naszego telefonu i słucha przetłumaczonych wypowiedzi także ze smartfonu. Lesson Mode zbiera dźwięki z mikrofon telefonu, pokazuje i zapisuje na nim tekst, a tłumaczenie audio kierowane jest do słuchawek. Speaker mode to coś podobnego do Touch Mode, ale nie ma potrzeby przekazywania jednej ze słuchawek, rozmówca mówi do naszego telefonu i słucha przetłumaczonych wypowiedzi także ze smartfonu.



Muzyka i rozmowy z Bluetooth 5.0

Poza tym, to też po prostu słuchawki Bluetooth. Połączenie realizuje chip Qualcomma zgodny z Bluetooth 5.0 i kodekiem AptX. Można w nich używać też asystenta głosowego Google i Apple (aplikacja tłumacza jest zgodna również z tymi dwoma systemami). Timekettle M2 rozpoznają różne gesty dotykowe na swoich obudować. Można tak sterować połączeniami, odtwarzaną muzyką, wywoływaniem asystenta i tłumaczem.



Dedykowane etui pełniące rolę ładowarki i powerbanku dla słuchawek / foto. Timekettle @ Indiegogo



Słuchanie muzyki, rozmowy telefoniczne na zestawie słuchawkowym czy tłumaczenie, mogą być realizowane przez 5-6 godzin. Jeśli doliczymy do tego napełnione energią etui (ze złączem USB-C), które pełni też rolę bezprzewodowej ładowarki, mamy do dyspozycji około 30 godzin pracy. Nie trzeba obawiać się deszczu lub działania potu. Słuchawki Timekettle M2 są zgodne ze standardem IPX4. Oczywiście nie można w nich pływać czy wrzucać ich do wody, ale podstawowe zachlapania nie powinny na nich zrobić wrażenia.



Tłumacz offline jako płatna opcja

Obowiązująca na Indiegogo cena zawiera zniżkę w wysokości 34 proc. i wynosi 79 dolarów (około 315 złotych). Niestety funkcja tłumaczenia offline jest dodatkowo płatna jako dodatek w aplikacji. No chyba, że pomiędzy językiem angielskim, a chińskim. Jeśli uda się zebrać 300 tysięcy dolarów, to wszyscy dostaną taką możliwość bezpłatnie. To możliwe, choć nie jest jeszcze w 100 proc pewne. Na liczniku jest 250 tysięcy, a zostało 8 dni zbiórki. Słuchawki można zamówić pod tym adresem. Wysyłki będą realizowane w październiku. Słuchanie muzyki, rozmowy telefoniczne na zestawie słuchawkowym czy tłumaczenie, mogą być realizowane przez 5-6 godzin. Jeśli doliczymy do tego napełnione energią etui (ze złączem USB-C), które pełni też rolę bezprzewodowej ładowarki, mamy do dyspozycji około 30 godzin pracy. Nie trzeba obawiać się deszczu lub działania potu. Słuchawki Timekettle M2 są zgodne ze standardem IPX4. Oczywiście nie można w nich pływać czy wrzucać ich do wody, ale podstawowe zachlapania nie powinny na nich zrobić wrażenia.Obowiązująca na Indiegogo cena zawiera zniżkę w wysokości 34 proc. i wynosi 79 dolarów (około 315 złotych). Niestety funkcja tłumaczenia offline jest dodatkowo płatna jako dodatek w aplikacji. No chyba, że pomiędzy językiem angielskim, a chińskim. Jeśli uda się zebrać 300 tysięcy dolarów, to wszyscy dostaną taką możliwość bezpłatnie. To możliwe, choć nie jest jeszcze w 100 proc pewne. Na liczniku jest 250 tysięcy, a zostało 8 dni zbiórki. Słuchawki można zamówić pod. Wysyłki będą realizowane w październiku.

Niezastąpione w podróży.